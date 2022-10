Reims-PSG: l'énorme coup de gueule de Marquinhos après l'exclusion de Sergio Ramos

Alors que Sergio Ramos a été exclu ce samedi juste avant la mi-temps de Reims-PSG, Marquinhos a poussé un coup de gueule contre l'arbitre Pierre Gaillouste, qui avait initialement averti le défenseur espagnol.

Le PSG va devoir faire sans Sergio Ramos pour la deuxième période face à Reims, ce samedi, lors de la 10e journée de Ligue 1. Dans un premier temps averti par Pierre Gaillouste à trois minutes de la mi-temps, le défenseur espagnol a vu rouge après avoir eu un échange avec l'arbitre central. Une décision qui a provoqué la colère de Marquinhos.

"C'est incroyable! Cela commence à faire trop. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de personnel contre nous, a pesté le capitaine parisien au micro de Canal+. On ne veut pas tout le temps parler de l'arbitrage, on sait que c'est très difficile leur travail. Mais quand même, il faut qu'il ait le contrôle du match. A chaque fois qu'on s'approche de lui, il met un carton, on ne peut pas parler. Je ne sais pas ce qu'il a entendu mais il lui met un rouge. Sergio s'est approché, il n'a pas aimé le geste et a donné le carton."

Le précédent Metz-Guingamp

C'est la deuxième fois cette saison que Pierre Gaillouste fait parler de lui. Le 12 septembre dernier, l'arbitre était au sifflet de la rencontre de Ligue 2 entre Metz et Guingamp (3-6), où quatre joueurs messins avaient été exclus, dont trois avant l'heure de jeu, alors qu'ils menaient 3-1 au tableau d'affichage. Des décisions qui avaient entraîné la colère des supporters grenats.

Le match avait été interrompu par Pierre Gaillouste, qui estimait que sa sécurité et celle de ses adjoints n'était plus assurée.