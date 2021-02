Barça-PSG: pourquoi Mbappé est attendu au tournant

Le PSG affronte le Barça ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions au Camp Nou (21h, sur RMC Sport 1). En l’absence de Neymar, la prestation de Kylian Mbappé sera particulièrement surveillée et le Français aura à cœur de briller lors de ce choc européen tant attendu.

Dans le foot, on a tendance à dire que les grands joueurs brillent lors des grands rendez-vous. En l’absence de Neymar et Angel Di Maria, Kylian Mbappé constituera le principal atout offensif du PSG ce mardi contre le Barça.

Craint par la défense blaugrana, l’attaquant francilien possède une occasion unique de marquer les esprits lors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions (dès 21h en direct sur RMC Sport 1). Annoncé comme le futur grand de la planète foot, le Français doit se montrer à la hauteur sur la pelouse du Camp Nou.

Des stats inquiétantes en C1

Brillant pour ses débuts européens avec Monaco en 2016-17, Kylian Mbappé s’était alors montré particulièrement décisif lors des matchs à élimination directe en marquant six buts en six rencontres lors de l’épopée monégasques.

Mais depuis son arrivée au PSG, le champion du monde 2018 peine à retrouver cette efficacité lors des grands rendez-vous. En trois campagnes avec le club francilien, le Français de 22 ans possède un bilan d’un but et trois passes décisives en neufs rencontres de phase finale.

Déjà orphelin de Neymar pour le huitième retour contre le Real en 2018, Kylian Mbappé n’avait pas été capable de tenir la comparaison avec un Cristiano Ronaldo au sommet de son art. C’est un peu mieux lors de la double confrontation face à Manchester United en 2019 avec un but et une passe décisive. Mais les supporters ont surtout retenu sa glissade dévastatrice face à De Gea lors du huitième retour et de l’humiliation contre les Red Devils.

Appelé à briller la saison passée, face à des adversaires d’un calibre moindre, Kylian Mbappé a encore déçu. Aucun but marqué et seulement deux passes décisives face à Dortmund et l’Atalanta. Pas au mieux lors du Final 8, l’attaquant n’a pas montré grand-chose lors de la finale perdue contre le Bayern (0-1).

Un mercato déjà sur toutes les lèvres

Libre en juin 2022, Kylian Mbappé n’a plus que 18 mois de contrat avec le PSG. Une situation qui entraîne de nombreuses rumeurs et spéculations autour de son avenir. Pas encore fixé sur son futur, le Français discute pour prolonger avec le club francilien mais suscite les convoitises des cadors européens. En particulier du côté du Real Madrid, où l’arrivée de l’attaquant fait office de priorité. La presse espagnole l’a rappelé ce mardi, la direction madrilène suivra avec attention la prestation du joueur de 22 ans lors de sa première rencontre disputée au Camp Nou et face au Barça.

Kylian Mbappé doit montrer qu’il est capable de briller dans les grands matchs. Une nouvelle démonstration ce mardi contre Barcelone pourrait achever de convaincre ses courtisans et pousser les grands clubs européens de sortir le chéquier dès cet été. Surtout, il se retrouverait encore plus dans une position de force au moment de poursuivre les négociations contractuelles avec le PSG.

Mbappé enfin indépendant de Neymar?

Terrible pour le PSG, le forfait de Neymar pourrait libérer Kylian Mbappé. Si l’entente entre le Français et la star auriverde est excellente, l’attaquant de l’équipe de France pourrait en profiter pour s’installer comme l’atout numéro 1 du club parisien. Déjà meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations en 21 apparitions cette saison, il a montré en championnat sa faculté à se passer de Neymar. C’est moins évident en Ligue des champions. Lors des récentes sorties du club de la capitale, c’est bien le Brésilien qui s’est montré le plus décisif sur la scène continentale.

L’absence de Neymar en Catalogne offre également un duel inédit entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Avant peut-être d’être partenaires au PSG, le Français et l’Argentin seront les principales têtes d’affiche de ce huitième de finale diffusé en mondovision. En prenant le meilleur sur l’Argentin, sans avoir besoin de l’aide du "Ney", le natif de Bondy frapperait un très grand coup dans la course au Ballon d’or. Certes l’année 2021 ne fait que commencer, mais la prestigieuse récompense doit déjà en faire cogiter plus d’un. Ce mardi au Camp Nou, Kylian Mbappé a l’occasion de prendre un bel ascendant sur un concurrent direct.