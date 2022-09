Barcelone: Dembélé a eu un déclic après une succession de blessures

Dans un entretien accordé au journal catalan Sport, Ousmane Dembélé (25 ans) explique les raisons de sa mue avec le Barça, où il a prolongé en grande partie grâce à Xavi. Il confie avoir eu peur face à l’accumulation des blessures.

Cela est presque passé inaperçu mais Ousmane Dembélé (25 ans) ne s’est pas blessé depuis neuf mois. Cela est assez rare pour le joueur, qui a enchaîné les longues absences depuis sa signature au Barça en 2017. Dans une interview à Sport, l’international français explique les raisons de sa mue et sa nouvelle hygiène de vie, impulsée par la peur de ces pépins physiques à répétition. Il dévoile aussi la raison de sa prolongation après avoir longtemps laissé planer le doute. "Sans aucun doute, Xavi a été la clé pour continuer, explique-t-il. Aussi le président (Joan Laporta, ndlr), je parle beaucoup avec eux deux. Je vais bien. Tout le monde est heureux maintenant."

"J'ai eu un peu peur"

Il est aussi revenu sur sa fragilité physique à ses débuts en Catalogne. "Les blessures sont survenues parce qu'à l'âge de 20 ans, je ne travaillais pas comme je le fais maintenant, confie-t-il. Et si vous voulez être un grand joueur, vous devez travailler. Votre talent ne suffit pas. Je ne le savais pas avant, mais maintenant je vois qu'il est essentiel de travailler sur et en dehors du terrain."

Ces nombreuses rechutes ont fini par l’effrayer et ont entraîné une prise de conscience chez lui. "J'ai eu un peu peur, confie-t-il. Dire qu'à tout moment je pourrais être blessé. Tout a changé avec l'arrivée de Koeman (comme entraîneur en 2020), je pense que j'ai eu une blessure aux ischio-jambiers et cela a causé beaucoup de peur. Puis tout a changé, tout allait pour le mieux. (…) Le déclic a eu lieu après cette blessure, lorsque Koeman est arrivé. J'ai beaucoup travaillé pour éviter d'avoir des blessures. J'ai commencé à jouer, je pense que c'était 46 matchs cette saison-là. J’ai parlé aux préparateurs, avec mon staff. Ils m'ont alors dit que si je ne travaillais pas, je continuerais à me blesser et que je n'apprécierais plus le football."

Il a, depuis, opéré plusieurs changements. "Maintenant, j'ai un préparateur physique, qui parle avec le Barça, avec Ivan Torres, détaille le champion du monde 208. Je travaille le matin et j'ai des exercices après l'entraînement pour renforcer mes ischio-jambiers et autres… Il y a de très bons kinés au Barça. Je travaille beaucoup avec Carlos (Nogueira) et avec mon préparateur physique."