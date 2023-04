Bayern: Tuchel avoue avoir du mal à dormir avant de défier Manchester City

Thomas Tuchel a reconnu lundi avoir des difficultés à dormir avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Manchester City mardi à l'Etihad Stadium (en direct sur RMC Sport 1).

L'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a reconnu lundi que son sommeil était perturbé à l'approche du quart de finale aller de Ligue des champions mardi soir (dès 21h sur RMC Sport 1) sur le terrain de Manchester City.

"Je vais essayer de me coucher tôt (ce lundi soir) et j'espère que je vais arriver à dormir", a dit le technicien allemand de 49 ans en conférence de presse de veille de la rencontre disputée à l'Etihad Stadium.

Tuchel: "La meilleure préparation, c'est le sommeil"

Arrivé fin mars sur le banc du Bayern, Thomas Tuchel dirigera son quatrième match à la tête de l'équipe allemande lors du choc européen. Depuis, le technicien de 49 ans chercher la bonne formule pour gagner.

"La meilleure préparation, c'est le sommeil, mais parfois, c'est difficile de le trouver quand on n'arrête pas de penser, a continué le remplaçant de Julian Nagelsmann. Ce matin, je me suis réveillé vraiment tôt et j'ai décidé d'aller sur le terrain d'entraînement car je ne pouvais pas dormir. Je ne faisais que penser au match"

Retrouvailles entre Tuchel et Guardiola

L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, du PSG et de Chelsea va retrouver Pep Guardiola, un peu moins de deux ans après l'avoir battu en finale de C1 avec les Blues. De belles retrouvailles à venir entre deux maîtres tacticiens.

Mais "je ne pense pas pouvoir tirer beaucoup d'enseignements des matchs passés contre Pep. Ce qu'il fait est unique. Nous allons essayer de trouver des solutions mais nous aurons besoin de faire un grand match pour poser des problèmes à City", a ensuite reconnu Thomas Tuchel au sujet de l'entraîneur des Skyblues.