Chelsea-Lille, les compos: Yilmaz et Lukaku sur le banc

Jocelyn Gourvennec a décidé de se passer de Burak Yilmaz au coup d’envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Lille et Chelsea ce mardi à Stamford Bridge (21h). Côté londonien, Thomas Tuchel n'a pas titularisé Romelu Lukaku après sa période de moins bien en Angleterre.

Champion de France en titre et premier de sa poule, Lille affronte ni plus ni moins que le tenant du titre de la Ligue des champions ce mardi soir à Stamford Bridge. Pour le huitième de finale aller contre Chelsea (dès 21h sur RMC Sport 1) Jocelyn Gourvennec a décidé de ne pas relancer le buteur turc Burak Yilmaz face aux Blues.

Gourvennec: "Un milieu avancé et un attaquant"

Incapable de marquer lors de ses cinq derniers matchs en Ligue 1, le vétéran turc de 36 ans traverse une période de moins bien avec les Dogues mais ne débutera pas lors de ce choc européen.

"C’est sûr qu’ils sont très forts à l’intérieur du jeu. Il faudra être fort au milieu, que l’on soit dense et bien ensemble. Ce soir la marche est encore plus haute, c’est un très grand match, a justifié l’entraîneur lillois au micro de RMC Sport pour justifier son choix. […] On va plus jouer avec un milieu avancé et un attaquant qu’avec deux attaquants purs. Il faut avoir de la densité à l’intérieur du jeu."

Pour le reste de l’équipe nordiste, pas de grand bouleversement si ce n’est la présence d’Amadou Onana pour renforcer le milieu où Renato Sanches est bien là malgré son récent retour de blessure. Léo Jardim reste dans les buts et a supplanté Ivo Gbric dans la hiérarchie des gardiens alors que la charnière composée par José Fonte et Sven Botman sera soumise à rude épreuve.

Pulisic préféré à Lukaku et Werner

Dans le onze de Chelsea, Thomas Tuchel a lui opté pour la continuité. Probablement le meilleur gardien du monde actuellement, Edouard Mendy gardera la cage londonienne et pourra compter sur le soutien de Thiago Silva et Antonio Rudiger devant lui. Au milieu, de ce 3-4-2-1 aligné par l’ex-entraîneur du PSG, la paire Kanté-Kovacic luttera pour le contrôle du ballon face aux Lillois.

Mais le choix le plus fort de Thomas Tuchel pour ce match de C1 contre Lille reste la non-titularisation de Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque des Blues. Longtemps en balance avec Timo Werner et Christian Pulisic, le Belge est attendu au tournant après un match complètement raté en Premier League face à Crystal Palace mais devra patienter avant d'espérer se relancer. Le milieu offensif américain est titulaire et offrira beaucoup de permutations avec le duo Havertz-Ziyech en attaque.

Les compos de Chelsea-Lille

Le onze de Lille: Jardim - Djalo, Botman, Fonte, Celik - Bamba, Onana, André, Xeka, Sanches - David.

Les remplaçants de Lille: Grbic, Raux, Gudmunsson, Bradaric, Yilmaz, Ben Arfa, Gomes, Zhegrova, Lihadji, Weah.

Le onze de Chelsea: Mendy - Rudiger, Thiago Silva, Christensen - Alonso, Kovacic, Kanté, Azpilicueta - Havertz, Ziyech - Pulisic.

Les remplaçants de Chelsea: Arrizabalaga, Bettinelli, Chalobah, Kenedy, Sarr, Jorginho, Lukaku, Loftus-Cheek, Saul Niguez, Mount, Vale, Werner.