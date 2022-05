Roland-Garros: France TV, Amazon... comment la bataille pour diffuser Nadal-Djokovic va être tranchée

Affiche phare des quarts de finale de Roland-Garros, le duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic suscite une bataille entre les deux diffuseurs de la compétition, France Télévisions et Amazon Prime Video. Les deux joueurs ont affiché également leurs préférences.

Qui diffusera le quart de finale de Roland-Garros tant attendu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ce mardi? Après la qualification renversante de l'Espagnol contre Félix Auger-Aliassime, cette question était dans toutes les têtes. Principale affiche des quarts de finale de la journée (en plus de Zverev-Alcaraz dans le tableau masculin, Stephens-Gauff et Trevisan-Fernandez chez les filles), le 59e duel entre le numéro un mondial et le maître de la Porte d'Auteuil (13 titres) attise les débats concernant sa programmation. Les deux diffuseurs de la compétitions, France Télévisions et Amazon Prime Video se livre un véritable duel pour retransmettre le match.

Une session nocturne changerait beaucoup de choses

Depuis l'édition 2021, Amazon a le privilège de diffuser la plus belle affiche de la journée lors de la session nocturne, ainsi que l'intégralité des matchs sur le court Simonne-Mathieu, le troisième plus grand stade de la Porte d'Auteuil. Le géant américain a déboursé 15 millions d'euros pour diffuser les 10 sessions nocturnes de la quinzaine, ce qui ne permet plus au public de voir l'intégralité de la compétition sur les antennes et la plateforme de France Télévisions, ce qui était pourtant le cas depuis 1987. Si l'affiche Djokovic-Nadal venait donc à être programmée dans la soirée, seuls les abonnés Prime Video pourront la regarder.

Dernière décisionnaire concernant la programmation, la directrice du tournoi Amélie Mauresmo devait tenir une conférence de presse ce lundi pour notamment aborder ce dossier épineux. Il n'en sera rien, puisque son intervention a été repoussée à mercredi matin... soit le lendemain de la rencontre. Le mystère restera donc entier jusqu'à l'officialisation de la programmation dans la journée de lundi. La question ne se serait pas posée si le duel était prévu en demi-finale ou en finale, puisque les deux groupes co-diffuseront ces affiches.

Les deux joueurs ont des avis contraires

Questionnés sur le sujet, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont pas voulu créer de débats mais ont tout de même donné leur préférence. L'Espagnol a rappelé vendredi que la nocturne n'était pas sa plage horaire préférentielle. "Je n'aime pas jouer sur terre battue la nuit. L'humidité est plus élevée, la balle plus lente. Les conditions peuvent être très lourdes quand il fait froid." Avant d'en remettre une couche dimanche en conférence de presse, sur un ton davantage mélodramatique. "Le match contre Djokovic pourrait être mon dernier ici. Je connais Roland-Garros de jour. Et je préfèrerais jouer en journée", a souligné l'homme aux 21 Grands Chelem, qui a déjà joué en soirée lors du deuxième tour contre le Français Corentin Moutet.

De son côté, le numéro un mondial adopte un discours bien différent. "C’est pas mal, soulignait-t-il après avoir joué son premier tour en night session contre Nishioka. Généralement, la nuit, pendant les Grands Chelems, dans tous les tournois, l’atmosphère est plus électrique, il y a plus d’énergie, et le public rentre dans le match, oui très bonne expérience."

Le raz-le-bol d'Alcaraz

Si le "Djokodal" venait à être diffusé en journée, et donc sur France Télévisions, quelle affiche serait choisie pour la session nocturne? Depuis le coup d'envoi du Grand Chelem, le tableau féminin n'a eu qu'une seule fois les honneurs, avec Alizé Cornet face à Jelena Ostapenko. Les quarts de finale proposent un duel 100% américain entre Sloane Stephens et Coco Gauff, ainsi que l'affiche entre Martina Trevisan et Leylah Fernandez. Quatre joueuses qui ne figurent pas dans le top 10 mondial.

L'autre solution serait alors de programmer le deuxième quart de finale masculin de la journée, à savoir le match entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Une programmation qui n'arrangerait pas du tout le jeune espagnol, déjà casé deux fois en nocturne. "Je ne dis pas que ça me dérange de jouer en soirée, mais évidemment j'ai moins de temps de récupération, si je termine tout le temps très tard. Quand on termine à minuit, avec tout ce qu'il y a derrière, dîner, le kiné, essayer de redescendre en termes d'adrénaline, c'est plus difficile de récupérer. Si je joue une troisième fois (en soirée), sincèrement ça me parait injuste", a-t-il conclu, après avoir joué consécutivement Sebastian Korda et Karen Khachanov dans la nuit parisienne. Cela devient un sacré casse-tête pour l'organisation.