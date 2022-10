Ligue des champions: le groupe du Barça sans Koundé, blessé

Ce mardi, le FC Barcelone se déplacera en République tchèque afin d’affronter le Viktoria Plzen dans le cadre du dernier match des phases de poules de la Ligue des champions. Comme prévu, Robert Lewandowski et Jules Koundé sont absents.

Pour sa dernière apparition de la saison en Ligue des champions, le FC Barcelone, déjà assuré d'être reversé en Ligue Europa, aura tout de même à cœur de sortir de la compétition par une victoire contre le Viktoria Plzen. Pour le déplacement en République tchèque, Xavi devrait tout de même faire tourner.

Robert Lewandowski n’est pas présent dans le groupe. Buteur ce week-end en championnat contre Valence, le Polonais est laissé au repos. Sorti sur blessure lors de ce même match, Jules Koundé est aussi absent. Ousmane Dembélé est lui bel et bien présent.

De nombreux jeunes convoqués

Pour ce match sans enjeu réel, Xavi pourrait donner l’occasion à de nombreux jeunes de faire leurs premiers pas en Ligue des champions, et potentiellement vivre un rêve éveillé, même si vu le contexte l’heure n’est pas forcément à la joie chez les Catalans.

Alex Valle, Alvaro Sane et Arnau Tenas sont dans le groupe. Souvent sur les feuilles de matchs, Pablo Torre pourrait débuter la partie. Un moyen de concerner le plus de joueurs possible avant une campagne en Ligue Europa où, pour combler au maximum le manque à gagner économique, une victoire en finale est quasiment obligatoire pour le Barça.