Manchester City-PSG: la presse anglaise enflamme Mahrez, l’Espagne à l’affut de Mbappé et Neymar

La presse anglaise salue Riyad Mahrez et la qualification historique de Manchester City en finale de la Ligue des champions alors que l’Espagne guette les conséquences de la défaite parisienne sur l’avenir de Neymar et Mbappé.

Cette fois, la presse s’emballe. Plutôt timides avant le match, les médias britanniques saluent unanimement la première qualification de Manchester City en finale de la Ligue des champions, ce mercredi matin.

Le Manchester Evening News jubile à l’idée de rallier Istanbul le 29 mai prochain, après avoir évincé le PSG en demi-finale. "Nous allons à Istanblue", clame le journal en renommant la capitale turque avec la couleur du maillot des Citizens.

La victoire des Sky Blues n’apparait pas en une des quotidiens nationaux mais elle est largement traitée dans leur cahier Sports. Le Daily Mail salue les héros (Hail the Heroes) et consacre cinq pages à la performance des hommes de Pep Guardiola. "Les hommes de Pep dansent sur la glace", image le quotidien en référence à l’averse de grêle qui s’est abattue sur le terrain avant le coup d’envoi. "La force de City fait partie de sa beauté", ajoute un article.

"Les hommes de Pep dansent sur la glace, "image le Daily Mail © Capture

Le Telegraph met à l’honneur Riyad Mahrez, grand artisan de la qualification mancunienne avec trois buts en deux matchs, dont un doublé au retour. L’international algérien se mue en super-héros "Mah-Vels", dans le quotidien national. The Guardian encense aussi l’ancien joueur du Havre.

"Mahrez, un génie sous-côté"

La une du cahier Sport du Telegraph © Capture

"Prochain arrêt: Istanbul", lance le Guardian © Capture

"Elégant, sans merci et toujours meilleur, Mahrez est un génie sous-coté", lance l’éditorialiste Barney Ronan. "La longue route de City pour atteindre la finale de la Ligue des champions touche à son but avec un Mahrez magique", lance l’article principal. La une du cahier Sport est elle plus direct: "Prochain arrêt: Istanbul".

La Une du Parisien © Capture

En France, l’ivresse cède la place à la déception. L’Equipe titre sa une en anglais: "The End". Le Parisien regrette "la fin d’un rêve". En Allemagne, où le Bayern s’est fait sortir par le PSG au tour précédent, Kicker salue aussi la performance de Mahrez.

Les journaux espagnols cachent moins leur enthousiasme pour deux raisons. La première est la possibilité de retrouvailles entre Pep Guardiola et le Real Madrid, qui joue sa qualification ce mercredi soir sur le terrain de Chelsea (21h, sur RMC Sport). "Pep vous attend à Istanbul", lance Marca, quotidien madrilène, aux joueurs de Zidane. La seconde est beaucoup plus opportuniste puisque les journaux s’intéressent majoritairement aux conséquences de la défaite du PSG sur l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar.

"Neymar dehors"

Le quotidien catalan Sport ne prend pas de pincettes: "Neymar dehors", lance-t-il. Il faut y voir un double message: le Brésilien est éliminé et pourrait quitter Paris, où sa prolongation est pourtant en bonne voie. Mais le journal catalan voit l’affaire d’un autre œil: "le Brésilien pourrait décider de terminer son aventure à Paris après un énième échec européen". Mundo Deportivo pense aussi au Brésilien, au centre de l’attention. Pour As, basé à Madrid, la défaite face à City fait craindre "le pire" au PSG sur les cas Neymar et surtout Kylian Mbappé.