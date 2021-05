Manchester City-PSG: Paris qualifié si...

Le PSG doit battre Manchester City ce mardi pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Battu lors de la demi-finale aller à domicile (1-2), le club francilien a besoin de marquer au moins deux buts pour espérer éliminer le club anglais.

Paris n’a plus le choix, cette fois pas question de s’écrouler après 45 minutes. Renversé par Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes après avoir mené à la mi-temps (1-2), le PSG se trouve au pied du mur avant la demi-finale retour de Ligue des champions ce mardi en Angleterre (à 21h sur RMC Sport 1). Les protégés de Mauricio Pochettino doivent à tout prix s’imposer à l’Etihad Stadium mais attention, une victoire ne suffira pas à leur ouvrir les portes de la finale.

Paris doit marquer au moins deux buts

Crucifié par un coup franc direct de Riyad Mahrez à l’aller, le PSG a encaissé deux buts sur son terrain. Par conséquent, une victoire un à zéro ne permettrait pas au club francilien d’éliminer les Skyblues ce mardi. Si le succès est impératif, il faudra aussi marquer au moins autant de buts que les Citizens à l'aller pour rêver d’une deuxième finale consécutive en C1. En cas de victoire parisienne sur le score exact de deux buts à un, Neymar et consorts devraient en passer par une prolongation à suspense.

Si le club de la capitale gagne en inscrivant au moins trois buts, le billet pour Istanbul le 29 mai sera validé. Il ne restera alors plus qu’à attendre de connaître le nom du vainqueur de l’autre demi-finale entre Chelsea et le Real Madrid (1-1, à l’aller).

Paris doit creuser l’écart

Proche de prendre deux buts d’avance au match aller avant de voir Marco Verratti manquer la balle de deux à zéro, le PSG serait bien inspiré de ne pas rater pareille occasion ce mardi. Et pour cause. En l’emportant par deux buts d’écart ou plus, Paris serait qualifié, peu importe le nombre de buts marqués par Manchester City. Un résultat de deux à zéro en faveur du PSG suffirait donc pour les partenaires de Marquinhos et Keylor Navas.

Si Paris marque bien près de trois buts en moyenne à l’extérieur, il a presque toujours encaissé au moins un but cette saison en déplacement. Pour éliminer la troupe de Pep Guardiola, le PSG doit donc se montrer aussi costaud défensivement qu’en attaque. Le potentiel forfait de Kylian Mbappé constituerait un rude coup pour les ambitieux franciliens.

Manchester City en ballotage très favorable

En s’inclinant à l’aller (1-2), le PSG s’est compliqué la tâche. Les statistiques ne parlent pas vraiment en faveur du club tricolore avec seulement 7% d’équipes qualifiées après une défaite à domicile sur le score de deux buts à un. Même en cas de bonne prestation, si Paris concède le nul face aux Citizens l’aventure européenne s’achèvera sur la pelouse de l’Etihad.

Pire, une nouvelle défaite pourrait plomber le moral des Franciliens en plus de mettre fin à leur épopée. Petit motif d’espoir pour le club francilien, Manchester City ne compte pas bétonner et veut gagner. Voilà qui pourrait ouvrir quelques espaces et offrir des belles occasions aux flèches offensives du PSG. Aux Parisiens de saisir les opportunités. Le rêve d’un sacre continental passe par une efficacité sans faille.

Le PSG qualifié si:

- Paris qualifié si victoire par deux buts d’écart ou plus

- Paris qualifié si victoire par un but d’écart mais avec au moins trois buts marqués (3-2, 4-3...)

Le PSG en prolongation:

-si victoire de Paris 2-1

Le PSG éliminé si:

- Paris éliminé si victoire 1-0

- Paris éliminé si match nul

- Paris éliminé si victoire de Manchester City

