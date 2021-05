Manchester City-PSG: Stones et Guardiola refusent de bétonner

Vainqueur à l’aller à Paris (1-2), Manchester City possède l'avantage avant la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). Présents en conférence de presse à la veille du match, Pep Guardiola et John Stones veulent surtout jouer pour gagner et non pas fermer le jeu.

A l’image de l’adage populaire "la meilleure défense c’est l’attaque", Manchester City ne compte pas reculer ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG (à 21h sur RMC Sport 1). Interrogé à la veille du match sur ses intentions, Pep Guardiola s’est montré assez clair sur ce sujet lors de son passage en conférence de presse. Victorieux à l’aller à Paris (1-2), les Skyblues veulent aussi l’emporter à l’Etihad Stadium.

"On ne peut pas jouer 90 minutes comme on a joué la deuxième période à l’aller. Cela ne va pas arriver, cela va être dur, on va souffrir. Je suis sûr que nous allons bien réagir et nous imposer a lancé l’entraîneur catalan avec confiance. Cela vient de l’intérieur, nous visualisons ce que nous devons faire. Ce n’est pas différent de ce que nous avons fait au cours des huit derniers mois, nous n’exigeons rien de spécial."

Guardiola: "Essayer de gagner le match"

Vainqueur en League Cup et promis au titre de champion en Premier League, Manchester City reste en course pour un superbe triplé cette saison. Mais sur la route des Citizens se dresse le PSG de Mauricio Pochettino. Conscient de la difficulté, Pep Guardiola veut aborder ce duel avec sérénité.

"C’est vraiment difficile, la Premier League est au même niveau que le PSG, vous jouez toujours des matchs difficiles en Ligue des champions aussi. Pour faire ce que nous avons fait cette saison, dans les mauvais moments, il faut rester calme, prendre la balle, essayer de reprendre notre élan et essayer de gagner le match, a encore expliqué le technicien catalan. La différence, c’est l’ampleur de nos bons moments. Après cela appartient aux joueurs, le désir de faire quelque chose de bien pour nous, de faire un pas en avant, de dire individuellement que nous allons gagner le match."

Stones veut franchir un palier pour l’histoire de City

Visiblement le message du tacticien et de son staff n’est pas resté lettre morte auprès des joueurs. Lui présent face à la presse, John Stones a confirmé la grosse envie de toute l’équipe mancunienne face au PSG.

"Je ne veux même pas penser à l’idée de perdre. Nous nous lançons dans le match pour gagner, a insisté le défenseur anglais. C’est notre mentalité depuis cinq ans, d’essayer de gagner à chaque match. Être qui nous jouons comme nous le faisons. Si ça ne marche pas, on pourra garder la tête haute en sachant qu’on a tout donné, qu’on a été nous-mêmes et que l’on a joué avec notre identité. […] Je suis convaincu que nous pouvons passer en finale et faire la prochaine étape de notre propre histoire."

Et de l’Anglais de 26 ans de marteler encore les grosses ambitions des Skyblues: "Nous devons attaquer ce match comme tous les autres matchs, pour gagner. Nous ne sommes jamais entrés dans un match en pensant que le travail était fait ou que nous avions à défendre."

