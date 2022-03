OM/OL: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder les tirages des quarts et les demies des Coupes d'Europe

Le PSG et Lille éliminés, aucun club français ne sera concerné par le tirage au sort des quarts de finale et demi-finales de la Ligue des champions ce vendredi dès 12h à Nyon au siège de l'UEFA. Lyon connaîtra ensuite le nom de son adversaire en Ligue Europa à partir de 13h30 alors que le Marseille attendra après pour découvrir le nom de son prochain rival en Europa Conference League dans la foulée.

Trois anciens entraîneurs du PSG version QSI restent encore en lice en Ligue des champions: Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel. Le club francilien, lui, ne sera pas impliqué dans le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales ce vendredi au siège de l'UEFA en Suisse.

Pas plus que Lille après son élimination face à Chelsea (0-2, 1-2) cette semaine. Pour connaître les prochaines affiches entre les huit équipes encore qualifiées en C1, rendez-vous à partir de 12h en direct sur RMC Sport 1 pour connaître le tableau définitif avant la finale au Stade de France le 24 mai prochain.

Les huit qualifiés pour les quarts de la Ligue des champions: Atlético (ESP), Bayern (GER), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Liverpool (ENG), Manchester City (ENG), Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP).

L'OL a un bon coup à jouer en Ligue Europa

Dernier rescapé des clubs de Ligue 1 en Ligue Europa et toujours invaincu sur la scène continentale cette saison, Lyon a bataillé pour tenir le nul ce jeudi à domicile contre Porto (1-0, 1-1). Mals en point en championnat, les Gones de Peter Bosz peuvent encore sauver leur campagne 2021-2022 et décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions en cas de victoire finale en C3. Rendez-vous dès 13h30 en direct sur RMC Sport 1 pour connaître le tableau final du club rhodanien en Ligue Europa. Là encore, l'UEFA tirera les affiches des quarts et demi-finales.

Mais attention, la compétition regorge encore de solides prétendants dont l'ogre barcelonais, qualifié de justesse contre Galatasaray (0-0, 2-1). Méfiance aussi avec Braga, tombeur de Monaco (2-0, 1-1), ou encore avec West Ham, l'Atalanta ou le Leipzig de Christopher Nkunku. Pour voir la finale à Séville, le 18 prochain,

Les huit qualifiés pour les quarts de la Ligue Europa: Rangers (SCO), Braga (POR), Lyon (FRA), Atalanta (ITA), West Ham (ENG), Barcelone (ESP), Leipzig (GER), Eintracht Francfort (GER).

L'OM à jamais les premiers en Conference League?

Reversé de la Ligue Europa et dernier club tricolore en C4, l'OM réalise depuis un parcours parfait en Europa Conference League. En quatre matchs contre Qarabag et Bâle, les protégés de Jorge Sampaoli ont signé quatre succès. De quoi en faire un favori à la victoire finale le 25 mai prochain à Tirana en Albanie. Avant cela les partenaires de Dimitri Payet découvriront leur prochain adversaire lors du tirage au sort des quarts et demi-finales de la Conference League, dans la foulée de celui de Ligue Europa et toujours sur RMC Sport 1.

Un temps en danger ce jeudi contre leur rival suisse après le penalty raté par Amine Harit et le but de Dan Ndoye, les Phocéens ont renversé les Bâlois grâce à des réalisations de Cengiz Under et Valentin Rongier (2-1, 2-1). Quand on voit le standing des équipes encore en lice, l'OM n'a rien à envier à personne et semble bien faire partie des prétendants pour le titre de la nouvelle compétition de l'UEFA. Encore faudra-t-il faire preuve de sérieux dans les prochaines rencontres et se méfier de la Roma de José Mourinho ou de Leicester, bourreau de Rennes (2-0, 1-2).

Les huit qualifiés pour les quarts d'Europa Conference League: Bodø/Glimt (NOR) , Feyenoord (NED), Leicester (ENG), Marseille (FRA), PAOK (GRE), PSV Eindhoven (NED) , AS Rome (ITA), Slavia Prague (CZE).