PSG-Manchester City: un choc "spécial" pour Mahrez, qui a grandi à Paris

Après la qualification de Manchester City pour les demi-finales de la Ligue des champions, Riyad Mahrez a exprimé mercredi soir sa satisfaction d'affronter le PSG, le club de sa ville d'enfance.

La demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Manchester City (à suivre sur les antennes de RMC Sport) aura une saveur très particulière pour Riyad Mahrez. Au micro de BT Sport, mercredi soir après la qualification obtenue sur la pelouse du Borussia Dortmund, l'international algérien a rappelé qu'il avait grandi dans la capitale.

"C'est très bien pour moi. C'est spécial, parce que je suis de Paris. Je suis né à Paris et j'y ai grandi. Je suis content de jouer contre cette équipe", a déclaré l'ailier de 30 ans, buteur sur penalty durant le quart de finale retour face aux Allemands (2-1).

"Ce sera un très grand match"

La première demie entre les Parisiens et les Skyblues aura lieu au Parc des Princes, le 27 ou 28 avril. "Ce sera un très grand match, a-t-il prédit. On a aussi beaucoup de rendez-vous avant, avec la demi-finale de FA Cup (contre Chelsea le 17 avril, ndlr) et la finale de la Coupe de la Ligue anglaise (le 25 face à Tottenham). On aura le temps après de penser à ce match et de se concentrer dessus".

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Riyad Mahrez a réalisé 41 apparitions, marqué 11 buts et délivré 7 passes décisives cette saison avec Manchester City. Face à Dortmund, il a démarré les deux rencontres, à la place de Raheem Sterling, à chaque fois laissé sur le banc par Pep Guardiola au coup d'envoi.