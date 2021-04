Ligue des champions: tous les buts des qualifiés pour les demi-finales en vidéo

On connaît désormais les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions. Manchester City affrontera le Paris Saint-Germain tandis que le Real Madrid sera opposé à Chelsea. L'occasion de revoir tous les buts de ces quarts de finale.

Bayern Munich-PSG (2-3, 1-0) : Paris qualifié

Un exploit. Un match référence. Un nouveau cap passé par le Paris Saint-Germain. Appelez-le comme vous le voulez, mais le PSG s'est transcendé collectivement pour éliminer le champion d'Europe en titre. Ultra-dominé lors du match aller, le réalisme de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, avait permis au PSG de prendre une belle option sur la qualification pour le dernier carré grâce à une victoire improbable (3-2). Les joueurs de Mauricio Pochettino ont ensuite fait le travail mardi soir, malgré la défaite (0-1). Pour la première fois de son histoire, le PSG rallie les demi-finales de la Ligue des champions deux années de suite.

Manchester City-Dortmund (2-1, 2-1) : City qualifié

Pep Guardiola n'est plus maudit. Entraîneur de Manchester City depuis 2016, l'Espagnol avait chuté les quatre dernières saisons en huitièmes et en quarts de finale de la Ligue des champions. Face au Borussia Dortmund, Guardiola a mis fin à cette série qui le hante depuis plusieurs années. Son soulagement sur le but de la libération de Phil Foden ce mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund en dit long. L'Anglais de 20 ans a été le bourreau des Allemands à l'aller comme au retour, au cours d'une double confrontation au cours de laquelle Kevin de Bruyne a été étincelant. Erling Haaland, lui, a déçu.

Porto-Chelsea (0-2, 1-0) : Chelsea qualifié

Chelsea est peut-être l'équipe la moins esthétique du dernier carré, mais elle est sans doute la plus solide défensivement. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel chez les Blues en janvier, l'équipe de Londres a retrouvé une défense, mais pêche encore offensivement. Pas de quoi inquiéter les Blues, qui ont validé leur qualification lors du match aller grâce à Mason Mount et Ben Chilwell. Le but exceptionnel de Mehdi Taremi lors du match retour n'a rien changé. Chelsea va retrouver les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2013-2014.

Real Madrid-Liverpool (3-1, 0-0) : le Real qualifié

Et dire que Zinédine Zidane était sur la sellette il y a encore quelques mois... Le technicien français a répondu à ses détracteurs en revivifiant un effectif qui semblait dépassé par les événements. Face à Liverpool, l'expérience du Real Madrid, porté par un grand Karim Benzema cette saison, a fait la différence. Après s'être nettement imposé lors du match aller, grâce à un étonnant Vinicius, les Madrilènes ont géré le match retour sur la pelouse d'Anfield. Un 0-0 acquis grâce à plusieurs arrêts de Thibaut Courtois. Le Real va participer à ses 14e demi-finales au XXIe siècle.