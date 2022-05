Rothen s'enflamme: "C'est une faute", Pavard très cash sur le raté du Bayern en Ligue des champions

Invité exceptionnel dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard est revenu sur l'élimination précoce de son club en Ligue des champions, sorti par Villarreal dès les quarts de finale. Il juge qu'il s'agit d'une "faute" des Bavarois.

"Il faut passer à autre chose"

Le Bayern a été accusé par certains observateurs d'avoir pu prendre de haut le club espagnol, qui n'a pas l'habitude de ces grands rendez-vous. Une accusation sur laquelle est revenu le défenseur munichois, qui nie s'être cru au-dessus de Villarreal, mais ajoute "peut-être que c'est le cas de d'autres coéquipiers".

Interrogé sur la façon dont un club comme le Bayern se remet d'une telle défaite, ayant déjà dû encaisser une élimination précoce en Coupe d'Allemagne, Benjamin Pavard répond : "Il faut passer à autre chose. Encore maintenant je suis très déçu de cette élimination, pour moi on devait passer."

"Pour moi c’est une faute, on devait être en demi-finale"

Puis le Français pointe vigoureusement du doigt cet échec : "Pour moi c’est une faute, on devait être en demi-finale. C'est le football, il faut passer à autre chose. On sait les exigences du haut niveau. Au Bayern Munich il faut gagner au minimum le championnat. C’est une saison correcte mais j’espère que la prochaine sera mieux."

Benjamin Pavard est aussi revenu sur le changement d'entraîneur intervenu cet été, et l'arrivée de Julian Nagelsmann, dont l'arrogance est parfois critiquée. "C'est un tacticien, je trouve que c'est un très bon entraîneur, défend l'international français. En plus il est très jeune et correspond absolument à la philosophie du Bayern Munich. On joue ultra-offensif, on n'est quasiment que trois à défendre à tous les matchs, mais ça me plaît et c'est pour ça que je suis dans ce club."