Tottenham-OM: Marseille est-il mieux armé cette saison pour la Ligue des champions?

L’Olympique de Marseille se déplace à Londres ce mercredi pour y affronter Tottenham lors de la première journée des poules de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Après deux campagnes décevantes dans la compétition, le club phocéen vise cette fois les huitièmes de finale. Entre espoir et crainte, l’OM fait son retour en C1 avec des arguments.

Toujours invaincu en Ligue 1 après six journées, l’Olympique de Marseille démarre sa saison européenne ce mercredi sur le terrain de Tottenham (21h sur RMC Sport 1), pour la première journée de phase de poules de la Ligue des champions. Deux ans après sa dernière participation, l’équipe phocéenne va tenter de briller et d’accrocher un bon résultats face à la bande des Hugo Lloris, Harry Kane et autre Heung-Min Son.

Avec une belle performance à Londres pour son entrée en lice en C1, le groupe d’Igor Tudor marquerait les esprits et lancerait de la meilleure des manières sa campagne continentale. L’affiche face à la formation anglaise risque aussi d’engendrer des doutes en cas de grosse désillusion.

Le spectre d’une nouvelle humiliation à zéro point

Au-delà de la possibilité de sortir de ce groupe D, l’OM dit aussi définitivement tourner la page de ses dernières aventures en Ligue des champions. En 2020-2021, les Phocéens avaient peiné face à Manchester City et Porto. Les coéquipiers de Dimitri Payet n’avaient réussi à être reversés en Ligue Europa qu’à la faveur d’un succès difficile contre l’Olympiacos (2-1) au Vélodrome. A l’arrivée, Marseille s’était contenté d’une victoire (pour cinq défaites) en six rencontres.

Trois petits points c’est déjà beaucoup plus que lors de la participation des Marseillais à la C1 en 2013-2014. Tombés dans un groupe particulièrement relevé avec Arsenal, le Borussia Dortmund et Naples, ceux qui étaient alors entraînés par Elie Baup ont réalisé une performance catastrophique avec un zéro pointé. Au terme d’une phase de poules chaotique, Marseille avait terminé avec six défaites (cinq buts marqués pour 14 encaissés). Un échec tel, que l’Angleterre n’a pas manqué de s’en moquer avant le duel contre Tottenham.

"A Tottenham, les joueurs marseillais le verront, quand tu arrives avec le car pour entrer au vestiaire tu es obligé de marcher le long du terrain. C’est très tôt parce que c’est environ une heure et demie ou deux heures avant le début du match mais il y a déjà des supporters qui sont là, a expliqué le spécialiste du foot anglais de RMC Sport Julien Laurens dans l’After Foot. Même quand ils jouent les gros clubs européens, les Anglais cela ne les intéresse pas. L’OM et les clubs français encore moins, à part le PSG. Forcément ils n’en ont rien à faire et ne savent pas qui est Tudor. Surtout ils regardent les stats et cela les fait beaucoup rire les derniers résultats de l’OM en Ligue des champions." Le meilleur moyen de donner au tort aux Anglais? Battre Tottenham ce mercredi à Londres.

Un effectif assez nourri (mais trop léger en qualité?)

Jorge Sampaoli s’en est allé, notamment par crainte de ne pas avoir un effectif capable de s’exprimer sur la scène européenne. Pablo Longoria s’est pourtant démené pour fournir à son nouvel entraîneur Igor Tudor un effectif riche pour la saison 2022-2023.

Marseille a enregistré les arrivées de Jordan Veretout ou encore Luis Suarez, Jonathan Clauss, Eric Bailly, Chancel Mbemba et Alexis Sanchez. Si l’attaquant chilien sera suspendu pour le choc face à Tottenham, l’OM a de quoi poser des problèmes aux Spurs.

En nombre, Igor Tudor dispose d’un groupe assez riche. En qualité, s’il a perdu son titi Kamara et le finaliste de la Coupe du monde 2018 Duje Caleta-Car, il faut voir comment les habitués de l’Europe en méforme (Bailly, Sanchez) ou le solide Chancel Mbemba (45 matchs européens).

"Quand on voit un petit peu ce que fait l’OM et surtout la marge de progression de cette équipe-là, parce moi je lui vois une grosse marge de progression, tu es en droit de rêver, a jugé Eric Di Meco sur RMC voilà une dizaine de jours après le carton contre Nice en Ligue 1. Rêver pour l’OM, c’est être encore sur le podium en championnat, viser la deuxième place. […] En Ligue des champions, on va être attentif à ce qu’il se passe sur les semaines à venir. Tu es en droit de te dire qu’il y a un huitième de finale à jouer. Et rien que ça, c’est énorme pour le football français. Parce que, hormis Paris, sortir de la poule pour un club français c’est presque devenu une anomalie. Tu es en droit de rêver et je pense que l’équipe, avec notamment l’arrivée de Bailly derrière, est meilleure que l’an dernier. En expérience c’est sûr."

Des adversaires à la portée de l’OM

Les ultimes prestations de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ont parfois fait sourire. Mais il faut reconnaître que face au Manchester City de Pep Guardiola ou dans cette terrible poule de 2013 avec Arsenal, le BVB et Naples, les Phocéens n’ont pas été vraiment vernis au tirage. Cette année c’est peut-être la bonne pour l’OM avec des adversaires loin d’être les plus grosses écuries continentales.

Placé dans le chapeau 4, Marseille a finalement hérité du vainqueur surprise de la dernière Ligue Europa, Francfort ou encore du Sporting Portugal. Sans faire offense aux Allemands et aux Portugais, l’équipe de Ligue 1 a de quoi rivaliser avec eux.

Surtout après le début de saison des uns et des autres. Les Lisboètes ne sont que huitièmes de la D1 lusitanienne avec deux victoires en cinq matchs, alors que l’Eintracht de Randal Kolo Muani occupe une décevante dixième place en Bundesliga avec également deux succès en cinq journées.

Tottenham semble constituer la plus grosse menace pour l’OM et le président Longoria n’a pas manqué de rappeler ses grosses ambitions. "C’est un groupe ouvert, a lancé le dirigeant marseillais face à la presse. Pour nous la compétition, c'est match après match. C’est une compétition très stratégique, il faut faire de bonnes prestations à la maison, être compétitif à l’extérieur... Bien sûr qu'on a des ambitions et qu'on espère être très compétitifs."

La gestion parfois surprenante des joueurs

Alexis Sanchez suspendu, Igor Tudor aura besoin de trouver une solution pour le remplacer. Habituel supersub, Luis Suarez pourrait être propulsé titulaire comme contre Auxerre (2-0) en Ligue 1 ce week-end. Mais l’entraîneur croate de l’OM va aussi devoir gérer le retour de Dimitri Payet. Régulièrement sur le banc cette saison, la star de l’équipe phocéenne a fait son retour dans le groupe pour le rendez-vous en Ligue des champions.

S’il revient de blessure, le Réunionnais s’est montré assez clair avant le match contre Tottenham. "Il fallait du repos pour faire attention à ce mollet qui s'est réveillé après le match contre Clermont. Il y a eu du repos et du soin, a expliqué le milieu offensif au micro de RMC Sport. Je suis apte à 100% pour le match de demain."

A l’image de Dimitri Payet, la gestion de l’effectif marseillais par Igor Tudor interroge. Malgré le départ d’Arkadiusz Milik à la Juventus, le coach a décidé d’écarter deux buteurs pour la C1: Cédric Bakambu et Bamba Dieng. Idem en défense où le prometteur mais visiblement encore trop tendre Isaak Touré a été laissé à la maison.

Tudor, ce n’est pas très beau mais cela gagne

Les joueurs, les ambitions, les adversaires, c’est bien mais pour le moment l’OM c’est surtout la réussite d’un homme. Arrivé très rapidement après le départ de Jorge Sampaoli, le Croate a mis plusieurs semaines à trouver ses marques à Marseille. A tel point que les supporters l’ont conspué en marge de la première journée de championnat au Stade Vélodrome.

Mais force est de constater que les résultats de l’équipe donnent depuis raison à l’ancien de l’Hellas Vérone. Invaincu en L1, le club phocéen a inscrit 13 buts en six rencontres. Surtout, avec seulement trois pions encaissés, Marseille possède la meilleure défense de l’élite en France. Gros bémol, l’équipe n’affiche pas toujours un visage rayonnant et le jeu laisse à décevoir. Entre le jeu version Sampaoli pas toujours efficace et les victoires d’Igor Tudor, les styles s’opposent.

"Le seul hic que j’ai avec lui, c’est son côté général. Je n’ai pas aimé cela en tant que joueur avec Vahid Halilhodzic. Mais je pense que dans tous les cas, cela ne marche jamais sur le long terme, a analysé Jérôme Rothen sur RMC. Au bout d’un moment le groupe il explose. […] Pour le reste, mon jugement c’est bravo à lui parce que cela marche. Les joueurs et Igor Tudor ont trouvé un certain épanouissement. Et les gens dans le stade ont l’air d’être enthousiastes par rapport à ce qu’ils voient. Tous les feux sont au vert."

Tant que cela tient jusqu’ à la fin des six matchs de poule en Ligue des champions, les supporters de l’OM ne lui en voudront pas trop. En résumé, pourvu que ce beau début de saison olympien dure. Sinon la crise ne sera probablement pas très loin.