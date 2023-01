Zidane est "l'entraîneur parfait pour le Brésil": Juninho plaide pour Zizou sélectionneur de la Seleçao

Après le départ de Tite au poste de sélectionneur du Brésil, Juninho estime sur RMC que le choix de Zinedine Zidane pour le remplacer est une bonne option.

Zinedine Zidane a la côte. Libre depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, l'entraîneur français possède plusieurs pistes pour son avenir. Outre l'équipe de France, qui semble s'éloigner de plus en plus, son nom a été cité du côté du Brésil pour devenir le sélectionneur de la Seleçao après le départ de Tite.

Si aucun choix n'a encore été fait, Juninho valide l'option du champion du monde 1998. "Le football est un sport démocratique. Tout le monde peut participer, même si la priorité sera toujours un entraîneur de ton pays, qui connaît le foot local. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas un nom qui fait l'unanimité au Brésil, pourquoi pas regarder à l'extérieur? Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un à l'extérieur parce que tu vas proposer un énorme contrat, confie-t-il sur RMC. Aujourd'hui, je vois un jeune qui s'appelle Fernando Diniz, que je pensais amener à Lyon à l'époque. C'est un entraîneur excellent. Il fait jouer son équipe d'une manière incroyable mais il n'a pas encore de titre. Je vois Zidane comme l'entraîneur parfait du Brésil."

Abel Ferreira également cité

Mais le nom de Zinedine Zidane n'est pas le seul sur la liste. Pour se faire un ordre d'idées, le média UOL Sport a tenté de faire le tri en interrogeant 26 joueurs du championnat brésilien de manière anonyme. 88% d'entre eux ne voient aucun problème à ce que le prochain sélectionneur soit un étranger. Ce serait une énorme rupture pour la Seleçao, qui n'a connu que deux étrangers dans son histoire: l'Argentin Filpo Nuñez pour un match en 1965 et le Portugais Joreca, co-entraîneur pour deux matchs en 1944.

A ce jeu-là, c'est Abel Ferreira qui a récolté le plus de suffrages avec 30% des votes. Le Portugais, à la tête de Palmeiras depuis 2020, a gagné deux Copa Libertadores et quatre titres nationaux, après des expériences à Braga et au PAOK Salonique.