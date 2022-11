Affaire Cristiano Ronaldo: Casillas défend son ancien coéquipier

Après l’interview choc de Cristiano Ronaldo diffusée cette semaine, le Portugais a été soutenu par son ancien coéquipier Iker Casillas, qui rappelle à tout le monde le passé du quintuple Ballon d’or.

Les confessions de Cristiano Ronaldo auprès du journaliste Piers Morgan ont fait couler beaucoup d’encre. A tel point que Manchester United envisage une sanction contre son joueur, actuellement au Qatar pour disputer sa cinquième Coupe du monde. Si le Portugais a égratigné beaucoup de gens (ten Hag, le club, les jeunes…), il trouve tout de même des soutiens, notamment celui de son ancien coéquipier du Real Madrid, Iker Casillas.

Dans les colonnes de Marca, l’ancien international espagnol a rappelé que le quintuple Ballon d’or restait un attaquant d’exception à 37 ans. "Il semble que Cristiano soit venu à la Coupe du monde en tant qu'invité et que les gens ne comptent pas sur lui à cause de tout ce qu'il fait à Manchester United, mais quand les gens parlent de Cris, ils oublient ce qu'il a fait, rappelle l’ex-portier madrilène. Allez, n'oublie pas, car il sait ce qu'il a fait. Mais je le voudrais toujours dans mon équipe. Cristiano a encore assez d'énergie pour jouer au plus haut niveau."

Elanga au chevet de son coéquipier

L’ancien capitaine de la Roja n’est pas le seul à apporter son soutien à la star portugaise. Plus tôt cette semaine, l’ailier suédois de Manchester United Anthony Elanga (20 ans) a réagi aux critiques de Cristiano Ronaldo sur la nouvelle génération. Bien que dans la tranche d’âge visée par CR7, l’international scandinave dit comprendre le Portugais.

"Cristiano parle des jeunes en général, estimait Anthony Elanga au média suédois Aftonbladet. Nous sommes la nouvelle génération. Je suis toujours concentré à 100% sur ce que je fais mais je peux comprendre ce qu’il dit. Il y a les téléphones portables, beaucoup de nouvelles technologies. C’est facile pour les jeunes joueurs d’être distraits et de perdre leur concentration. Les jeunes de United écoutent mais je vois ce qu’il veut dire." Pour l’international suédois (huit sélections – un but), ce clash ne change rien avec le quintuple Ballon d'or: "Il n’a pas changé. Pour moi, il est toujours Cristiano Ronaldo. Il m’a beaucoup aidé", conclut le jeune Red Devil.

Quelles sanctions pour CR7 ?

Selon plusieurs médias anglophones, dont The Athletic, Manchester United a l'intention de rompre le contrat du joueur, sans lui verser un seul euro en contrepartie, et travaille en ce sens avec ses conseillers. Le Guardian, qui évoque aussi ce probable licenciement, va même plus loin. D'après le quotidien, United a engagé des avocats pour attaquer CR7 en justice après ses déclarations fracassantes.