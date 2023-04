Chelsea: "Il a fallu augmenter la taille du vestiaire", Thiago Silva dézingue la stratégie de recrutement de Boehly

Très touché par l'élimination de Chelsea à l'issue du quart de finale retour de Ligue des champions (0-2) ce mardi, Thiago Silva a très vivement critiqué la gestion du club par le nouveau propriétaire Todd Boehly. Le Brésilien a même révélé que le vestiaire des Blues était trop petit pour accueillir toutes les recrues hivernales.

Le capitaine de Chelsea Thiago Silva n'a pas mâché ses mots à l'issue du quart de finale retour face au Real Madrid ce mardi (0-2) et une nouvelle défaite qui élimine les hommes de Frank Lampard de la compétition. Le Brésilien, interrogé par plusieurs médias en bord de terrain, s'est lâché sur la gestion du club depuis l'arrivée de l'investisseur américain Todd Boehly à la tête des Blues.

"Beaucoup d'incertitude"

"La première étape de ce projet est terminée. Une première étape ratée, mais c'est fait, démarre Thiago Silva dans un plaidoyer qui n'épargnera que peu de monde. Nous ne pouvons pas blâmer les entraîneurs sans prendre également nos responsabilités. C'est une période difficile pour le club, avec beaucoup d'incertitude."

"Il y a eu un changement de propriétaire, de nouveaux joueurs qui sont arrivés... Il a fallu augmenter la taille du vestiaire car il ne pouvait plus accueillir tous les joueurs de l'effectif", complète-t-il, confirmant les informations révélées par The Athletic un peu plus tôt qui avaient vallu au club d'être moqué sur les réseaux sociaux.

"Il faut mettre en place une stratégie"

"Le point positif, c'est que nous avons de très bons joueurs désormais, s'enthousiasme tout de même le capitaine des Blues, qui s'était vivement attristé de la situation du club au coup de sifflet final, s'appitoyant également sur son sort personnel. Mais d'un autre côté, il y en aura forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu. Il y aura toujours des joueurs déçus, tout le monde ne peut pas jouer en même temps."

"L'entraîneur ne peut aligner que onze joueurs parmi la trentaine figurant dans l'effectif. C'est difficile, certains se retrouvent hors du groupe, ajoute-t-il en faisant écho à plusieurs recrues hivernales dont Madueke et Badiashile ne pouvant être inscrites en Ligue des champions faute de place. Il y a eu huit recrues en janvier (neuf en vérité, Andrey Santos étant retourné en prêt, tout comme Malo Gusto, ndlr). Il faut arrêter et mettre en place une stratégie pour ne pas répéter les mêmes erreurs la saison prochaine."