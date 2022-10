Chelsea-Manchester United: Potter soutient Ten Hag après la mise à l'écart de Ronaldo

À la veille du choc de la 13e journée de Premier League entre Chelsea et Manchester United, le manager des Blues Graham Potter a été interrogé en conférence de presse sur le cas Ronaldo. Et celui-ci, en précisant ne pas connaître tous les détails, a expliqué comprendre le choix de son homologue Ten Hag de se passer de CR7 ce week-end.

Ce week-end en Angleterre, tous les yeux seront tournés sur le choc de la 13e journée de Premier League entre Chelsea et Manchester United. Le 4e du championnat défie le 5e à Stamford Bridge, alors que les Red Devils défieront les Blues avec un absent de marque : Cristiano Ronaldo.

"Je dois établir des normes et des valeurs que je dois contrôler" explique Ten Hag

Après avoir refusé d'entrer en jeu en fin de rencontre mercredi contre Tottenham (2-0), Cristiano Ronaldo avait quitté le stade Old Trafford avant le coup de sifflet final. Un coup de sang qui lui a valu une mise à l'écart de la part de son club, comme expliqué par son entraîneur, Erik Ten Hag, en conférence de presse.

"Je suis responsable de l'équipe ici et je dois établir des normes et des valeurs que je dois contrôler. Après le Rayo Vallecano (en amical - Ronaldo avait déjà refusé d'entrer en jeu -), je lui ai dit que c'était inacceptable, pas seulement lui mais tout le monde. C'est la deuxième fois et il y a des conséquences", a expliqué le technicien néerlandais.

Pour Potter, "il a pris position et parfois, vous devez faire cela"

Et la prise de position de Ten Hag a été comprise par son homologue de Chelsea, Graham Potter. Interrogé sur "l'affaire CR7", lui aussi en conférence de presse, le manager des Blues a livré son sentiment sur la situation: "Je ne peux pas commenter parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Il a pris position. Parfois, vous devez faire cela, puis vous avez besoin de votre club pour vous soutenir et il semble que cela se soit produit. Je ne sais pas le contexte. Je ne veux pas faire la une des journaux, mais cela fait partie de votre travail de manager de prendre des décisions, c’est normal."

Jeudi, le quintuple Ballon d'or a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux. "Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d'entraînement du club, ndlr), à soutenir mes coéquipiers et à être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. C'est Manchester United, et unis, nous devons le rester. Bientôt nous serons à nouveau ensemble", a t-il écrit.