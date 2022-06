Cristiano Ronaldo va payer les réparations après l’accident de sa Bugatti causé par son employé

Cristiano Ronaldo va prendre en charge le remboursement des dégâts causés lundi par l'un de ses employés, lors d'un accident au volant à Majorque.

L’affaire a provoqué un certain émoi sur les réseaux sociaux. Lundi, un employé de Cristiano Ronaldo a embouti sa Bugatti à Majorque. Au-delà des dégâts causés sur le véhicule - un bijou estimé à près de deux millions d’euros - l’accident a engendré des destructions sur une propriété avoisinante.

Selon le témoignage du propriétaire des lieux, la star portugaise de Manchester United va prendre en charge tous les frais pour les dégâts provoqués par son employé. Incapable de rester chez lui, où son compteur d’eau avait sauté, l’intéressé s’est ensuite rendu dans la résidence où le quintuple lauréat du Ballon d’or passe ses vacances.

"J’ai dû attendre longtemps avant qu’on m’ouvre la porte, mais j’ai rencontré un homme et une femme très polis, a raconté l’infortuné propriétaire des mieux auprès du médias ibérique Ultima Hora. Au nom de Ronaldo, ils se sont engagés à payer tous les dommages causés par la Bugatti. Ils m’ont dit de tout réparer et de garder les factures."

"J'ai pensé qu'ils avaient tué mon chien"

Encore très affecté par l’accident, le propriétaire a donc obtenu des garanties de la part de Cristiano Ronaldo. Une fois les assurances contactées, les frais supplémentaires seront donc pris en charge par le footballeur. Absent au moment de l’accident causé par l’employé de CR7, l’homme a été averti par la police locale. Mais lorsqu’il est arrivé à son domicile, il a eu peur pour son chien, l’animal ayant en effet l’habitude de l’attendre non loin de la zone d’impact avec la voiture du joueur des Red Devils.

"Je pensais qu'ils l'avaient tué, a encore témoigné l’individu. Quand je suis entré, je l'ai vu trembler de peur loin de l'entrée", raconte-t-il.

Après une saison mitigée pour son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de couper cet été en profitant d’un repos bien mérité à Majorque dans les îles Baléares. Malgré cet incident impliquant son employé, le Portugais de 37 ans va récupérer avant de débuter la campagne 2022-2023.

Avant la reprise de la Premier League et un match contre Brighton à Old Trafford le 7 août, Manchester United et Cristiano Ronaldo En Thaïlande, en Australie et en Norvège pour y disputer plusieurs matchs amicaux. De nouveaux voyages à l’autre bout du monde qui devraient lui permettre d’oublier ses déboires à Majoque. La facture assez salée, elle, sera toujours bien là.