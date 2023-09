Mercato: la vente de Manchester United sur le point d'être annulée

Faute d'offre satisfaisante pour le rachat de Manchester United, la famille Glazer devrait retirer le club mancunien du marché pour retenter sa chance en 2025. Une option loin de satisfaire les supporters.

Selon les informations du Daily Mail, la famille Glazer devrait retirer Manchester United du marché, n'ayant pas réussi à céder le club au prix qu'ils avaient demandé. Cette décision devrait provoquer la fureur des fans des Red Devils, qui n'ont jamais ressenti beaucoup de chaleur à l'égard des propriétaires. Ils leur reprochent également le manque de succès récents sur le terrain et d'investissements dans les infrastructures.

En novembre dernier, les Glazer ont annoncé qu'ils étaient ouverts à des offres portant sur le rachat intégral ou partiel (avec une participation importante) du club. Seuls deux candidats sérieux se sont manifestés : le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani du Qatar, qui veut prendre le contrôle du club pour un montant record de 6,5 milliards de dollars (6 millions d'euros), et Sir Jim Ratcliffe, dont l'offre ne laisserait aux Glazer qu'une participation minoritaire. Des sources proches de ces parties ont confié au Daily Mail avoir été frustrées par la position des Glazer.

>> Suivez le mercato en direct

Plus de chance dans deux ans ?

Selon une source des propriétaires de MU, la famille Glazer tenterait de vendre le club... en 2025, en espérant que les facteurs financiers et environnementaux attireront plus d'enchérisseurs. Ils attendent un prix de vente plus élevé grâce à une augmentation des revenus des droits télévisés, à l'expansion de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à 32 équipes à partir de 2025 et au prochain Mondial organisé en Amérique du Nord en 2026. Les Glazer pensent que la compétition pourrait les aider à vendre United pour un montant compris entre 7 et 10 milliards de livres (8 et 11 milliards d'euros).

Si les Red Devils réalisent un début de saison acceptable d'un point de vue comptable (deux victoires en trois matchs), les supporters ont de nouveau manifesté pour inciter la famille Glazer à vendre le club. Un appel tombé dans l'oreille d'un sourd.