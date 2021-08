Manchester United: freiné par l'administratif, Varane ne peut pas jouer contre Leeds

L’entraineur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, était présent en conférence de presse à la veille de recevoir Leeds (samedi 13h30 sur RMC Sport 1) pour la première journée de Premier League. Il a indiqué que Raphael Varane ne sera disponible puisqu’il n’a toujours pas son visa.

Il y a quelques semaines, Manchester United a annoncé un accord de principe avec le Real Madrid pour le transfert de Raphael Varane mais il n’y a toujours pas eu d’officialisation de la signature du défenseur français. L’entraineur Ole Gunnar Solskjaer indique en conférence de presse que le transfert "n’est pas encore finalisé à 100%".



Le champion du monde doit encore obtenir un visa et se soumettre à une quarantaine pour respecter les protocoles sur le coronavirus puis subir son examen médical, a précisé l'entraineur des Red Devils, ajoutant que les derniers détails n'avaient pas pu être finalisés avant l'expiration ce vendredi de l'échéance fixée par la Premier League pour l'inscrire sur la liste et donc le nommer dans le groupe.

"Il ne s'est pas entrainé avec nous et nous n'avons pas encore tout fini. Ce n'est pas encore fait à 100%. Je ne peux pas dire qu'il jouera samedi, je peux même probablement dire qu'il ne jouera pas car il ne s'est pas entrainé avec nous", a-t-il précisé.

Sancho sera bien présent

Si le Reds Devils devront faire sans Marcus Rashford, opéré de l’épaule et absent plusieurs mois, mais aussi sans Edinson Cavani, qui a bénéficié de vacances supplémentaires après avoir participé à la Copa America avec l’Uruguay, ils pourront compter sur Jadon Sancho.



Finaliste du dernier championnat d’Europe avec l’Angleterre, la recrue phare de l’été mancunien sera dans le groupe pour affronter le Leeds de Bielsa. En revanche, Ole Gunnar Solskjaer laisse planer le doute sur une possible titularisation. "Il sera impliqué. Je ne peux toutefois pas vous dire s'il sera là dès le début ou non", annonce l’entraineur des Reds Devils.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport