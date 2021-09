Premier League: retour rêvé de Ronaldo à United, City enchaîne face à Leicester, le réveil d'Arsenal

Pour son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué ses retrouvailles avec Old Trafford en marquant un doublé face à Newcastle (4-1). De son côté, Arsenal a enfin débloqué son compteur en disposant de Norwich (1-0).

Il était attendu, il n'a pas déçu. Pour son premier match après son retour, Cristiano Ronaldo a frappé fort ce samedi à Old Trafford, en signant un doublé lors de la victoire face à Newcastle (4-1), pour le compte de la quatrième journée. Face à Newcastle pour le compte de la cinquième journée de Premier League, Ronaldo a ouvert le score juste avant la pause. Clairement pas le plus beau de sa carrière mais assurément l’un des plus acclamés.

Après un tir de Mason Greenwood, le ballon est mal repoussé par le gardien des Magpies, Freddie Woodman, et atterri dans les pieds de la star portugaise. Le numéro 7 n’a aucun mal pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire son 85e but en Premier League avec les Red Devils. Rebelote peu après l'heure de jeu, cette fois avec un but plus esthétique sur un décalage de Luke Shaw, pour armer une frappe du gauche. Malgré le but de Manquillo, MU a fait le break dans les dix dernières grâce à Bruno Fernandes, l'autre portugais des Red Devils, et Jesse Lingard. United prend la tête de la Premier League.

City fait le travail, Arsenal se réveille enfin

Son dauphin n'est autre que son grand rival, Manchester City, vainqueur de Leicester (1-0) au King Power Stadium. Si les Citizens ont largement dominé, les hommes de Pep Guardiola ont longtemps buté sur un mur nommé Kasper Schmeichel, avant de trouver la faille grâce à un but à bout portant de Bernardo Silva. Grâce à ce troisième succès consécutif, City pointe à un point de United.

Tout en bas du classement, Arsenal a enfin enclenché la seconde dans le choc des mal-classés face à Norwich (1-0). Après trois défaites d'affilées, les Gunners se sont réveillés, portés par leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et prennent un peu d'air sur la zone de relégation.

Dans les autres rencontres de 16 heures, West Ham a été freiné à Southampton (0-0), tandis que Brighton continue son bon début de saison en arrachant sa troisième victoire à Brentford (0-1) dans le temps additionnel grâce à Leandro Trossard. Enfin, Wolverhampton s'est défait de Watford sur la pelouse de Vicarage Road (0-2). La 5e journée de Premier League se poursuit ce samedi à 18h30, avec la rencontre entre Chelsea et Aston Villa (à suivre sur RMC Sport 1), avant Leeds-Liverpool (dimanche, 17h30) et Everton-Burnley (lundi, 21 heures).