Manchester United: la cérémonie de fin de saison annulée pour ne pas embarrasser les joueurs?

Selon le quotidien britannique The Mirror, Manchester United aurait renoncé à organiser la traditionnelle cérémonie de remise de prix en fin de saison afin de ne pas embarrasser ses joueurs, le club traversant sa pire saison de l'histoire en Premier League.

Les deux dernières cérémonies déjà annulées

Depuis plus de dix ans, les Red Devils organisent cet événement prestigieux de fin de saison pour rendre hommage aux meilleurs joueurs de l'équipe première et des équipes de jeunes. Le dîner de gala, qui se tient toujours à Old Trafford, est habituellement prévu pour la dernière quinzaine de la saison, mais n'a pas eu lieu cette année.

The Mirror explique que les joueurs de United seraient trop embarrassés pour venir parader devant les caméras de la chaîne du club MUTV, après une campagne aussi sombre. Les patrons du club auraient donc décidé de ne pas l'organiser. Les deux dernières cérémonies avaient déjà été annulées, en raison du Covid.

L'événement est normalement l'un des plus importants du calendrier de United, auquel participent les plus grands noms du club, dont le légendaire ancien entraîneur Sir Alex Ferguson. Bruno Fernandes a été nommé joueur de l'année Sir Matt Busby au cours des deux dernières années, tandis que Luke Shaw avait été nommé joueur de l'année par ses coéquipiers la saison dernière. Le club a de nouveau lancé un sondage auprès des fans pour qu'ils votent pour leur joueur de l'année et travaillerait sur un plan de présentation du prix du prochain gagnant.

Pire saison de Manchester United sous l'ère de la Premier League

La saison de Manchester United en Premier League a été assez mouvementée, avec notamment le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer en novembre puis son remplacement par Ralf Rangnick à titre intérimaire. Un exercice qui voit les Red Devils pointer à la sixième place, bien loin d'une qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine. Alors que ses rivaux, Manchester City et Liverpool, se battent toujours pour le titre, United, affichera son plus faible total de points de l'ère de la Premier League lorsque la saison prendra fin dimanche.

Tout cela s'est déroulé sur fond d'animosité des fans de Manchester United, qui ont organisé plusieurs manifestations contre les propriétaires américains du club, les Glazers.

Les Red Devils termineront la saison dimanche avec un déplacement à Crystal Palace, qui a besoin d'une victoire pour assurer la sixième place et une place en Europa League, afin d'éviter de tomber en Europa Conference League. Le nouveau patron Erik ten Hag sera à Selhurst Park pour observer son futur club, avant de commencer officiellement son mandat à United lundi.