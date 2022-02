Premier League: le but de Pogba qui n'a pas empêché Manchester United d'être accroché par la lanterne rouge Burnley

Paul Pogba a signé son retour en Premier League par un joli but mais n’a pu empêcher Manchester United de concéder le nul à Burnley (1-1) ce mardi lors de la 24e journée de Premier League.

L’Angleterre et une partie de la France ont beau suivre avec attention les derniers soubresauts de l’affaire Zouma, coupable de maltraitance contre son chat, un autre joueur tricolore s’est illustré ce mardi sur les terrains de Premier League: Paul Pogba.

Quelques jours après avoir rejoué lors de l’élimination de Manchester United en FA Cup, le milieu français a participé au duel de la 24e journée de championnat contre Burnley. Mieux, le Français a ouvert le score mais les Red Devils se sont finalement contentés d’un nul face aux Clarets (1-1). Après deux succès consécutifs en Premier League, les Mancuniens marquent le pas.

>> Burnley-Manchester United (1-1)

Pogba marque après 12 mois d’attente

Aligné à côté Scott McTominay dans l’entrejeu et en soutien de Bruno Fernandes, Paul Pogba a rapidement rappelé toutes ses qualités aux supporters mancuniens. Assez inspiré pour ce qui a constitué son premier match de Premier League depuis la déroute et son expulsion contre Liverpool (0-5) le 24 octobre, le champion du monde 2018 a paru en forme et comme débarrassé des pépins physiques qui ont gâché son début de campagne outre-Manche.

Toujours aussi porté sur l’attaque, "La Pioche" s’est retrouvé seul dans la surface de Burnley sur un centre de Luke Shaw. Sans contrôle, l’ancien de la Juventus a ajusté Nick Pope d’un beau plat du pied envoyé sous la barre transversale (0-1, 18e).

Après avoir brillé en début de saison avec sept passes décisives lors des quatre premières journées, Paul Pogba a enfin marqué en 2021-2022. Muet face au but depuis de le 20 janvier 2021, le milieu de 28 ans a mis fin à une disette longue de 12 mois.

De quoi rassurer son manager Ralf Rangnick sur son implication avec Manchester United d’ici la fin de son contrat en juin prochain. Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG pour le mercato estival, Paul Pogba semble décidé à tout donner jusqu’au bout avec les Red Devils.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Cristiano Ronaldo frustré

Malheureusement pour Paul Pogba et Manchester United, la défense a encore craqué ce mardi soir à Turf Moor. Profitant d’une mésentente entre Harry Maguire, une nouvelle fois décevant, et l’un de ses coéquipiers, Wout Weghorst a parfaitement servi Jay Rodriguez sur un contre au retour des vestiaires.

L’ancien buteur de Southampton et West Bromwich Albion n’a pas tremblé et a parfaitement ajusté David De Gea pour égaliser sur la première frappe cadrée de Burnley (1-1, 47e).

Derrière, les Clarets n’ont que rarement été inquiétés. Remplaçant au coup d’envoi, sur une décision tactique de son entraîneur qui n’a pas eu l’air de lui faire plaisir, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à offrir la victoire à Manchester après son entrée en jeu à une vingtaine de minutes de la fin du match. Pas plus que Raphaël Varane, dont la jolie talonnade a bien été stoppée par Nick Pope (1-1, 78e).

Une nouvelle fois en échec face au but, Cristiano Ronaldo n'a plus marqué lors de ses cinq dernières apparitions. Une première pour l'attaquant portugais de 37 ans depuis la saison 2008-2009.

Manchester sous la menace d’Arsenal

Malgré le retour de Paul Pogba et la grosse envie de Cristiano Ronaldo, les Red Devils ont donc lâché de précieux points dans la course à la Ligue des champions. Si le club mancunien possède toujours un match de retard sur West Ham, la formation qui le précède d’un point au classement, Arsenal se trouve toujours à portée de tir. Avec deux matchs de retard par rapport à United, les Gunners possèdent une belle opportunité pour éjecter leur rival du top 5.

Malgré le retour de Paul Pogba, tout n’est pas encore réglé du côté de Manchester et les protégés de Ralf Rangnick devront se reprendre face à Southampton samedi prochain puis contre Brighton dans une semaine. Deux matchs à domicile que les coéquipiers du milieu français seraient inspirés de gagner pour garder un espoir de finir dans le haut du classement et avec un billet pour la prochaine Ligue des champions.