Manchester United: Scholes descend Pogba, qu’il ne veut plus voir jouer au club

Après la déroute de Manchester United face à Liverpool (0-5), dimanche, Paul Pogba a été violemment critiqué par la légende locale Paul Scholes, qui a assuré qu’"il ne manquerait pas au club".

Surclassé à domicile par son rival de toujours Liverpool (0-5), Manchester United a sombré dans une crise profonde ce dimanche. L’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a été pris pour cible par les supporters, qui réclament sa démission, tandis que les anciens du club ont des mots très durs envers l’effectif actuel. Particulièrement, Paul Pogba est pointé du doigt: face aux Reds, le Français, entré à la pause, a été expulsé après avoir causé le dernier but du match. De quoi rendre furieux Paul Scholes, qui ne souhaite plus le revoir sous le maillot des Red Devils.

"Dire que ça a été une journée décevante, ce serait un euphémisme", s’est agacé le milieu de terrain aux 718 matchs avec United. "Paul Pogba qui rentre sur le terrain à la mi-temps pour essayer d’aider l’équipe et lui donner un peu de dignité, qui fait le malin avec le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort au milieu du terrain et donne un but. Puis, après, il se fait expulser pour un tacle ridicule. On se retrouve à 5-0, à 10 contre 11. Si Ole reste entraîneur, est-ce qu’on verra Pogba à nouveau avec le maillot de Manchester ?"

"Il a mis le bazar depuis deux ans"

Au micro de la Premier League, il a continué à critiquer le milieu de l’équipe de France. "Il a mis le bazar depuis deux ans, a-t-il tenu à rappeler. Tout le monde sait qu’il a du talent, tout le monde croit en lui, a essayé de lui laisser être le joueur qu’il est… Mais après toute cette agitation, après qu’il n’ait pas signé son contrat, qu’il ait presque exigé une rançon au club, il se permet de faire quelque chose ça."

Pour Scholes, l’avenir de Pogba au club dans les prochaines semaines, alors qu’il pourrait d’ores et déjà quitter l’Angleterre cet été, est remis en question. "Écoutez, il va probablement rejouer non ? Mais je pense qu’il ne leur manquera pas si ce n’est pas le cas, a-t-il tranché. Il a eu de nombreuses opportunités, il n’arrête pas de dire qu’il n’est pas constant, mais ce qu’il a fait aujourd’hui c’est juste un manque de discipline et un manque de respect pour son manager et ses coéquipiers."

D’ici ce week-end, les fans de Manchester United devraient avoir des réponses à leurs questions et en savoir plus sur le futur de Solskjaer et Pogba: ce samedi, ils se déplacent sur la pelouse de Tottenham.