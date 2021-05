Premier League: Cette fois, Bielsa n’a pas craqué avec Leeds

Réputé pour des fins de saison décevantes voire éprouvantes, Marcelo Bielsa a démonté le mythe avec Leeds, qui n’a pas flanché dans son sprint final. Son équipe promue termine même à une très belle neuvième place, avec plusieurs records battus par la même occasion.

Marcelo Bielsa impose déjà un grand respect en Angleterre, au terme de sa première saison de Premier League. Pour cause, les supporters ont décidé, via la BBC, d’élire "El Loco" entraîneur de la saison, ce lundi. Une récompense justifiée pour celui qui a terminé la saison en boulet de canon avec les Peacocks et détruit sa réputation de "crameur" d’équipe. Ce qui fut notamment le cas lors de son passage remarqué à l’OM où, champion d’automne, il avait amené le club seulement au pied du podium, terminant à deux longueurs de la Ligue des champions.

Ils ont tiré la langue mais n’ont pas baissé les bras. Les hommes de Marcelo Bielsa viennent de boucler une formidable saison pour leur retour en Premier League, seize ans après avoir quitté l’élite du football anglais. Poussé par un finish remarquable, Leeds termine à une admirable 9e place, le plus haut classement pour une équipe promue depuis la création de la Premier League en 1992.

Le show d’entrée de jeu

Après une première saison à s’être cassé les dents en demi-finale de play-offs face au Derby County de Frank Lampard, Marcelo Bielsa avait offert en juillet dernier le titre de Championship à Leeds et surtout une promotion tant attendue en Premier League. Pour la première fois de sa carrière en club, le coach argentin vivait en 2020-2021 une troisième saison de suite sur le même banc. Avec un résultat couronné de succès.

L’entame de la saison donne le ton: trois buts inscrits en trois tirs cadrés (6 au total) face aux Reds, champions en titre, mais une cruelle défaite à Anfield dans les dernières minutes, sur penalty (4-3). Leeds s’impose sur ce même score spectaculaire la semaine suivante face à Fulham. La Premier League commence depuis seulement quelques jours, et les Peacocks font déjà le show.

D’autres belles performances interviennent rapidement, comme un match nul obtenu face à Manchester City (0-0), mais les gifles reçues face à Leicester (4-1), Manchester United (6-2) ou Tottenham (3-0), non sans combattre ni séduire, ternissent légèrement le bilan du promu, toutefois remonté au 12e rang à la mi-saison.

Une deuxième partie de saison infernale, invincibilité face au Big 5

Marcelo Bielsa ne déroge pas à ses principes de jeu, qui collent au championnat et compensent un collectif réputé comme moins talentueux, ni à sa tradition: il est rapidement éliminé des coupes nationales. Les Peacocks sont désormais focalisés sur le championnat où ils peuvent donner corps et âme. Le coup de mou tant attendu, voire espéré pour certains, est entrevu fin février avec 4 défaites subies en 5 rencontres.

Ce ne sera que partie remise pour Leeds, qui vient de battre Leicester (3-1) et enchaînera face à Manchester City (2-1) dans un holp-up parfait et inhabituel pour "El Loco", puis Tottenham, plus tard (3-1). Entre temps, le club poursuit sa montée en puissance et son invincibilité face aux cadors en deuxième partie du championnat, avec des résultats nuls face à Liverpool (1-1), Chelsea (0-0) et Manchester United (0-0).

Leeds termine sa saison en boulet de canon, ce qui lui permet même d’entrevoir la 7e place et une qualification européenne. Le wagon de devant est finalement trop loin pour les Whites, deuxièmes du championnat sur les 10 dernières journées, à égalité de points avec Liverpool. Mais avec 4 succès convaincants de suite (12 buts marqués, 2 encaissés) pour terminer cet exercice, le club consolide sa 9e place et confirme que Marcelo Bielsa peut finir une saison sans une équipe blessée, hors du coup ou cramée physiquement.

Les discussions pour une prolongation vont démarrer

Le meilleur promu de l’histoire du championnat dans son format moderne termine également la saison avec 62 buts inscrits, là aussi le meilleur total pour un club issu de Championship, ce qui n’est pas une surprise lorsque l’on connaît les véléités offensives de l’entraîneur fou. Leeds United n’est qu’à trois longueurs de l’Europe et de la septième place des Spurs.

Comme à chaque intersaison, Marcelo Bielsa va désormais entrer en discussion avec sa direction pour aborder son avenir, comme il l’a confirmé dernièrement, préférant attendre la fin des hostilités pour débuter les négociations. Après trois saisons sur le banc de Leeds, une prolongation entrerait dans la logique des choses même si l'ancien coach marseillais démontre régulièrement que personne n’est à l’abri d’un renversement de situation de dernière minute.