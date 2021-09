Manchester United-Newcastle: Ronaldo titulaire pour son grand retour

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est titulaire ce samedi pour affronter Newcastle (16h) à l'occasion de la quatrième journée de Premier League. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 dans le multiplex et en intégralité sur RMC Sport 2.

C’est le grand jour. Cristiano Ronaldo est de retour chez lui, à Old Trafford. Recruté dans le money-time du mercato en provenance de la Juventus Turin, après avoir un temps été annoncé chez le rival Manchester City, il va avoir droit à un accueil magistral ce samedi dans le stade où il a réalisé certains de ses plus grands exploits. Manchester United accueille Newcastle à l’occasion de la quatrième journée de Premier League et le quintuple Ballon d’or (36 ans) est titulaire pour cette rencontre (à suivre dans Multizone sur RMC Sport 1 et en intégralité sur RMC Sport 2).

Varane et Pogba eux aussi titulaires

"Il a fait une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué en équipe nationale. Il a fait une bonne semaine avec nous ici et il sera sur le terrain à un moment donné, c’est certain", avait expliqué Ole Gunnar Solskjaer cette semaine en conférence de presse. Le dernier match de Ronaldo avec United, c’était le 27 mai 2009. Une finale de Ligue des champions perdue 2-0 face au FC Barcelone à Rome. Il avait quitté le club dans la foulée pour s’engager avec le Real Madrid contre un chèque de 94 millions d'euros. De retour en Angleterre douze ans plus tard, il se veut toujours aussi ambitieux.

"Les gens pensent que je viens en étant fini, bla-bla-bla. Je viens pour montrer que je suis toujours capable de scorer et de donner le meilleur de moi. C'est une chance pour le club et pour moi de franchir un nouveau cap. J'ai encore trois ou quatre ans de haut niveau devant moi. Les gens parlent de l’âge, mais ils devraient savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même", a-t-il confié après sa signature.

Au-delà de l'événement que constitue le retour de Ronaldo, United va tenter face à Newcastle de confirmer son bon début de saison (deux victoires, un nul lors des trois premières journées). Les champions du monde français Raphaël Varane et Paul Pogba sont eux aussi alignés d'entrée, alors qu'Anthony Martial sera remplaçant. Chez les visiteurs, l'ancien Niçois Allan Saint-Maximin sera chargé d'animer l'attaque.

La composition de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw - Matic, Pogba - Greenwood, Fernandes, Sancho - Ronaldo

La composition de Newcastle : Woodman - Clark, Lascelles, Ritchie, Hayden, Manquillo - Almiron, Willock, Longstaff - Joelinton, Saint-Maximin