Barça: une réunion entre Xavi et la direction pour décider du sort de Dembélé

Libre en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait ne plus jouer pour le Barça après son refus de prolonger. Si le président Laporta veut sanctionner l’ailier, Xavi compte sur lui et l’entraîneur devrait défendre sa position lors d’une réunion prochaine avec sa direction.

Le mercato hivernal est fini depuis lundi soir et pourtant, le feuilleton entre Ousmane Dembélé et le Barça semble bien loin d’être réglé. Libre à la fin du mois de juin, l’ailier tricolore peut déjà signer son futur contrat avec le club de son choix. Selon les affirmations du président Joan Laporta, le joueur de 24 ans aurait même trouvé un pré-accord avec une autre équipe.

Cette situation a suscité la colère de la direction blaugrana qui envisage même de ne plus faire jouer le champion du monde 2018 cette saison selon les informations de plusieurs médias espagnols. Sauf que Xavi, l’entraîneur de l’équipe première, compterait toujours sur "Dembouz" d’un point de vue sportif malgré les recrutements de Ferran Torres et Adama Traoré en janvier. Une réunion devrait ainsi être organisée rapidement entre les dirigeants et le technicien pour trancher définitivement.

Xavi compte sur Dembélé

Pendant le mercato, Mateu Alemany s’était montré très clair au sujet d’Ousmane Dembélé. Dans une déclaration publique, le directeur technique du Barça avait affirmé que le Français devait quitter la Catalogne cet hiver ou bien il risquait de ne plus jouer avant son départ pendant l’intersaison.

Apparu à seulement onze reprises toutes compétitions confondues en 2021-2022, la faute à une blessure au genou contractée pendant l’Euro, Ousmane Dembélé bénéficie pourtant de la confiance de Xavi. Le nouvel entraîneur barcelonais apprécie le profil de l’ancien Rennais et lui reconnait un très grand talent balle au pied.

Preuve de cette confiance du technicien, "Dembouz" figure toujours dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue Europa et pour la double confrontation de Ligue Europa face à Naples les 17 et 24 février prochain. Reste désormais à savoir si Xavi ira au bout de son idée et utilisera l’international tricolore ou si l’ex-milieu finira par céder aux demandes de sa direction.

Laporta laissera Xavi décider

Petit motif d’espoir pour Ousmane Dembélé, Xavi dispose toujours d’un énorme crédit au sein du club. Mieux, Joan Laporta a toujours assuré que le technicien aurait le dernier mot concernant une éventuelle sanction sportive contre le joueur français. Le président du Barça l’a une nouvelle confirmé en marge de la présentation d’Adama Traoré ce jeudi.

"Il n'a pas voulu prolonger et c'est un problème qui sera, je l'espère, résolu dans notre intérêt, sans que le club soit lésé. Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais le coach connaît les circonstances. Il est également surpris que le joueur n'ait pas accepté de prolonger. Nous n'avons pas compris la position du joueur."

A moins que le président Laporta et le Barça ne prennent une décision encore plus forte en négociant une résiliation du contrat d’Ousmane Dembélé. Là encore, le club blaugrana n’a repoussé aucune hypothèse.