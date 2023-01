Mercato : comment Dembélé pourrait bientôt donner des maux de tête au Barça

Ousmane Dembélé a réalisé un superbe début de saison avec le FC Barcelone. Récemment prolongé jusqu’en juin 2024, le Français risque rapidement de se retrouver au cœur de rumeurs et de négociations pour sécuriser son avenir en Espagne.

Déjà le retour du feuilleton Dembélé au Barça. Après une campagne 2021-2022 perturbée par les incertitudes autour de son futur, le Français accepté de prolonger l’aventure en Catalogne. Malgré l’intérêt prononcé du PSG pour lui, Ousmane Dembélé a choisi de rester fidèle au club qu’il a rejoint en 2017 en signant pour deux années supplémentaires.

Lié avec l’équipe blaugrana jusqu’en 2024, 'Dembouz' ne possède donc plus que 18 mois de contrat. De quoi susciter les convoitises après son gros début de saison et pousser le Barça à vouloir le prolonger. Selon les informations du quotidien Sport, on fait d’un nouveau contrat une priorité de la direction catalane.

Dembélé en super forme

Contrairement aux négociations précédentes durant lesquelles les prestations irrégulières du Français lui portaient un peu préjudice, cette fois Ousmane Dembélé semble avoir l’avantage. Débarrassé de ses pépins physiques et efficace sur le terrain, le champion du monde 2018 fait partie des cadres de Xavi au Barça et brille sur le terrain avec 8 buts et 7 passes décisives en 27 apparitions. Après la qualification pour les demi-finales de Coupe du Roi, l’entraîneur catalan s’est enflammé pour son protégé.

"Il est tranchant, lance-t-il. Je le vois heureux. Il est létal. Il est dans un état formidable. Il est l'un des meilleurs à son poste au monde. Je suis très heureux pour lui. Il a renversé la situation et ce n'est pas facile à Barcelone. Nous avons lui a donné confiance. Je crois beaucoup, beaucoup en lui. Aujourd'hui, son jeu est extraordinaire."

Le clan Dembélé en position de force pour négocier

Au-delà de ses excellentes performances du moment, le tout assorti d’un nouveau bon parcours de l’équipe de France au Mondial 2022, Ousmane Dembélé se retrouve en position de force. Outre l’amour des supporters culés qui le soutiennent depuis des années, son agent Moussa Sissoko devrait pouvoir obtenir une nette revalorisation pour l’ancien Rennais.

Si l’ailier de 25 ans avait accepté de signer un contrat en-dessous de ses demandes salariales pendant la dernière intersaison, cette fois il peut faire monter les enchères s’il le souhaite.

Seul hic, le Barça ne pourra toujours pas faire de folie à cause du plafond fixé par la Liga qui limite sa marge de manœuvre. Mais en libérant de la masse salariale avec des départs, le président Laporta aura plus de moyens pour négocier. Mais attention, s’il ne veut pas voir Ousmane Dembélé rentrer dans sa dernière année de contrat au mois de juin, il va falloir se dépêcher. Surtout, l’international français aux 35 sélections dispose d’une clause libératoire de seulement 50 millions d’euros.

Interrogé sur la situation contractuelle du Français, Joan Laporta s’est montré assez clair début janvier auprès de Radio Barcelona: "Il n’est pas à vendre, ni pour 70 ni pour 80 millions. On parlera de sa prolongation dans les prochains mois. Il est excellent, c’est un éclair. Il est très rapide et fait la différence."

Dembélé privilégierait le Barça

Comme métamorphosé cette saison à Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait donc être tenté d’aller voir ailleurs en janvier ou lors du prochain mercato estival. Mais à en croire la presse locale, la priorité de l’ailier serait bel et bien de prolonger au Barça. Adulé par les fans, il a encore reçu une belle ovation au moment de son remplacement en Coupe du Roi cette semaine, le Français semble heureux et épanoui en Catalogne aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Dans de telles conditions, une prolongation au Barça ne parait donc pas impossible. A moins, bien sûr, qu’Ousmane Dembélé ne préfère s’attaquer à un nouveau défi ailleurs en Europe ou qu’il ne reçoive une offre impossible à refuser. Ce qui compliquerait évidemment la stratégie du Barça, où la prolongation de 'Dembouz' est déjà en train de devenir un enjeu majeur.