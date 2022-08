Mercato: Lille et Nantes proches d'un accord pour Blas

Le LOSC continue de discuter avec Nantes en vue d'un transfert de Ludovic Blas lors du mercato estival. Les Dogues et les Canaris pourraient rapidement trouver un accord pour le prometteur joueur français selon plusieurs médias alors que la Ligue 1 a déjà repris.

Grand artisan de la victoire nantaise en Coupe de France la saison passée, Ludovic Blas ne disputera peut-être pas la Ligue Europa avec les Canaris. Malgré la qualification de Nantes pour les poules de la C3, le milieu offensif pourrait rapidement prendre la direction de Lille.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano et de Foot Mercato, les Dogues sont en passe de trouver un accord pour le transfert du joueur de 24 ans. L'affaire pourrait ainsi être conclue dans les prochains jours puis officialisée la semaine prochaine. Lille disposerait déjà d'un accord de principe pour le contrat de Ludovic Blas.

Un transfert estimé à 15M€

Priorité de l'entraîneur portugais Paulo Fonseca, successeur de Jocelyn Gourvennec sur le banc lillois, Ludovic Blas sort d'une saison pleine avec Nantes. Sous les ordres d'Antoine Kombouaré, l'ancien de Guingamp a marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues lors de la campagne 2021-2022.

Si aucun montant définitif n'a fuité, le potentiel transfert du Français de 24 ans se situerait autour de 15 millions d'euros. Nantes toucherait ainsi un joli chèque pour un joueur recruté en 2019 pour près de 8M€.

Invité de BFM Lille mercredi soir, le président du Losc Olivier Létang a botté en touche sur le cas Blas. Il a en revanche catégoriquement démenti la rumeur Mady Camara.

Blas bientôt la 8e recrue de l'été lillois?

A défaut de jouer la Ligue Europa cette saison avec les Canaris, Ludovic Blas rejoindrait un club ambitieux en signant à Lille. Malgré l'absence de compétition européenne, les Dogues se sont activés lors du mercato. Si Sven Botman et Amadou Onana sont partis à Newcastle et Everton, le président Létang a déjà réinvesti une partie des 80 millions d'euros empochés avec leurs ventes pour recruter les Clermontois Mohamed Bayo et Akim Zedadka.

Les défenseurs Bafodé Diakité et Alexsandro ont également rejoint le club nordiste cet été. Tout comme les expérimentés Rémy Cabella, Jonas Martin et Ismaily. Hasard du calendrier, Nantes accueille justement Lille ce vendredi en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. L'occasion, peut-être, pour les deux clubs de finaliser leur accord pour le transfert de Ludovic Blas. Le miilieu offensif, lui, pourraient bien disputer son dernier match avec les Canaris à La Beaujoire devant le public qui l'a tant aimé depuis trois ans.