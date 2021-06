Mercato: Sancho se rapproche de Manchester United

Jadon Sancho serait sur le point de s’engager avec Manchester United selon Sky Sports, qui annonce que l’offre reçue par le Borussia Dortmund est sur le point d’être acceptée. Aucune officialisation ne serait faite tant que l'Angleterre sera engagée dans l'Euro.

Cette fois, ça pourrait enfin être la bonne. Jadon Sancho à Manchester United, l’opération est sur le point de se faire selon les dernières informations de Sky Sports, qui précise toutefois que le deal ne sera pas officialisé tant que l’Angleterre est en course dans l’Euro. Sancho et les Three Lions doivent défier l’Allemagne ce mardi en 8es de finale.

Un montant baissé si Manchester United paye en avance

L’offre émise par Manchester United, à hauteur de près de 90 millions d’euros, aurait suffi à convaincre Dortmund, alors que les discussions à propos des bonus seraient toujours en cours. Le montant du transfert pourrait même être abaissé si le club mancunien venait à payer une partie des indemnités en avance, ce que le club de Bundesliga souhaiterait.

Depuis le début de l’Euro, le virevoltant ailier droit n’a disputé que les 6 dernières minutes face à la République tchèque, malgré une nouvelle belle saison en Allemagne, bien que perturbée par une blessure. Selon Bild, le Borussia Dortmund aurait déjà ciblé le nom de son successeur. Il s’agit du jeune attaquant du PSV Donyell Malen, également convoité par Liverpool et présent à l’Euro avec les Pays-Bas.

Formé en partie à Manchester City

Pour rappel, Jadon Sancho avait été formé à Watford puis à Manchester City où il avait joué avec les U18 jusqu’en 2017 et son départ pour le BVB, à 17 ans. Quatre ans après, le voilà qui s’apprête à retrouver la Premier League, chez le voisin, Manchester United. Les prochains derbys de la ville pourraient s’annoncer bouillants.