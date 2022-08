PSG, Barça, Manchester United... les dossiers chauds des cadors européens avant la clôture du mercato

La fenêtre estivale pour les transferts se refermera ce jeudi 1er septembre dans les cinq grands championnats européens. L’occasion pour les grands clubs de finaliser leurs derniers dossiers les plus bouillants ou de se séparer de joueurs superflus.

C’est bientôt l’heure de la cloche. Les clubs allemands seront les premiers à refermer le bal du mercato ce jeudi dès 17h. Dans la foulée de la Bundesliga, les autres grands championnats européens (Italie, Espagne, France, Angleterre) verront aussi leurs clubs s’activer pour finaliser les derniers recrutements ou départs estivaux avant la date limite.

Entre ceux qui cherchent encore à se renforcer afin de briller sur les scènes nationales ou continentales et ceux qui espèrent se séparer de joueurs devenus indésirables, plusieurs gros transferts risquent encore d’intervenir d’ici jeudi soir chez les cadors européens.

Au PSG, encore plusieurs recrues et des départs espérés

Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Fabian Ruiz a été officialisé par le club francilien. Mais le milieu espagnol ne devrait pas constituer le dernier coup du duo Luis Campos-Christophe Galtier avant la fin du mercato.

Le PSG a aussi accéléré pour boucler l’arrivée de Carlos Soler et dispose déjà d’un accord à hauteur de 20 millions d’euros avec Valence pour le milieu offensif de 25 ans. Quid aussi des autres joueurs souhaités par la direction du club de la capitale?

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Christophe Galtier n’a eu de cesse de le répéter mais il compte bien récupérer encore un défenseur. En défense, la piste menant à Milan Skriniar semble compliquée même si le coach du PSG a refusé de "dire que c’est complètement fini" avant le match de Ligue 1 contre Toulouse. Plan B après le Slovaque de l’Inter Milan, Axel Disasi est évalué à 50 millions d’euros par l’AS Monaco.

Habitué à recruter, Paris a aussi appris à vendre cet été. Après avoir lancé son opération dégraissage, le PSG s’est séparé d’Ander Herrera, Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum ou encore Alphonse Areola et Arnaud Kalimuendo.

Mais la lessive estivale n’est pas terminée alors qu’Idrissa Gueye va rejoindre Everton et que le club francilien négocie toujours les départs de Leandro Paredes (Juventus) et Mauro Icardi.

Barcelone, une fin de mercato liée aux finances

Pour cent briques, t'as plus rien… et pourtant. Malgré des finances dans le rouge au début de l’été, le Barça a signé un gros recrutement estival. Raphinha, Jules Koundé et Robert Lewandowski sont arrivés mais Xavi pourrait encore accueillir une ou plusieurs recrues. L’espoir de voir Marcos Alonso débarquer en provenance de Chelsea demeure assez important. Plus faible, en revanche, la possibilité de voir Bernardo Silva signer même si Pep Guardiola a relancé l’idée à Manchester City.

Mais voilà, la direction du club blaugrana a encore les mains liées par sa situation économique plusieurs départs sont espérés. Chelsea négocie toujours pour Pierre-Emerick Aubameyang et le Barça en attend environ 25 millions d’euros. Difficile aussi de savoir si Memphis Depay et Miralem Pjanic vont rester ou si les Catalans vont faire l’économie de leurs salaires avec des départs de dernière minute.

Manchester à l’heure du panic buy, Ronaldo parti pour rester

Entre l’absence de Ligue des champions et les premiers matchs de Premier League, les Red Devils ont connu un début de saison compliqué avant de battre Liverpool (2-0). Au niveau du mercato c’est un peu pareil avec plusieurs échecs retentissants comme Frenkie De Jong, Kevin Trapp et même Jurrien Timber.

A cela s’est ajouté l’épineux dossier Cristiano Ronaldo. Frustré par sa situation sportive du côté d’Old Trafford, l’attaquant a voulu partir tout l’été mais devrait bien finir par rester, faute de club intéressé pour l’accueillir.

Mais là encore, les choses se sont améliorées et les Red Devils ont recruté Lisandro Martinez, Casemiro puis Antony. Martin Dubravka devrait aussi signer pour devenir la doublure de David De Gea. Reste à savoir si les montants investis en fin de mercato pour Casemiro (70M€) et Antony (100M€) ne vont pas les transformer en flops retentissants dans les mois à venir.

En cas de départ (souhaité) d’Aaron Wan-Bissaka, Erik Ten Hag suivrait toujours Thomas Meunier et Sergino Dest. Mais il faudra convaincre le Borussia Dortmund ou Barcelone de lâcher leur latéral droit. Là encore, un gros chèque pourrait aider le club anglais à obtenir gain de cause.

Chelsea attend Fofana et espère Aubameyang et Gordon

Après de longues semaines de tractations avec Leicester, Chelsea a enfin bouclé le transfert de Wesley Fofana. Si aucun des deux clubs n’a encore officialisé la nouvelle, le Français de 21 ans a bien signé un contrat de six ans chez les Blues selon les informations de RMC Sport.

Pour renforcer leur charnière centrale, les Londoniens ont lâché 82 millions d’euros. Un sacré investissement mais qui ne devrait pas être le dernier pour Thomas Tuchel et son nouveau propriétaire Todd Boehly. Le nom du prometteur croate de Leipzig, Josko Gvardiol, revient avec insistance depuis quelques semaines.

Chelsea continue de négocier avec le Barça pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Un peu plus de six mois après son départ d’Arsenal, le buteur gabonais semble bien parti pour retrouver Londres. Mais chez les Blues, les supporters des Gunners apprécieront. Autre joueur pisté par Thomas Tuchel, Anthony Gordon a marqué pour Everton cette semaine.

De quoi pousser son coach Frank Lampard à vouloir le retenir. En clair, sauf offre exceptionnelle, l’attaquant de 21 ans ne devrait pas quitter les Toffees. Mais les derniers jours du mercato estival réservent parfois quelques surprises et donnent lieu à d’ultimes gros transferts.