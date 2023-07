XV de France: Dupont penserait à faire une pause dans sa carrière après les JO de Paris 2024

Star du XV de France et du Top 14, Antoine Dupont envisagerait de faire une pause dans sa carrière lors de la saison 2024-2025. Le demi de mêlée du Stade Toulousain couperait après avoir participé aux Jeux olympiques de Paris en rugby à VII.

Antoine Dupont a fait des Jeux olympiques de Paris 2024 l'autre grand objectif de sa carrière après la Coupe du monde 2023 en France. Le demi de mêlée des Bleus pourrait même faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations l'an prochain afin de préparer le rendez-vous olympique avec l'équipe de France de rugby à VII.

Mais selon les informations révélées ce mardi par La Depêche du Midi, le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain envisage aussi de prendre une saison sabbatique loin du Top 14 après les JO. Sans être à l'heure actuelle une priorité, cette coupure ferait bien partie des hypothèses auxquelles réfléchirait le joueur de 26 ans pour son futur.

Dupont pourrait couper ou jouer au Japon

En participant aux Jeux olympiques à Paris, Antoine Dupont bouclerait une saison 2023-2024 à rallonge et marquée notamment par deux compétitions planétaires et aurait besoin de prendre une pause. Comme certaines stars de l'hémisphère Sud avant lui, la légende des All Blacks Richie McCaw ou l'Autralien Michael Hooper, le Toulousain ne serait alors pas engagé par le club de la Ville rose (malgré un contrat jusquen 2028) et pourrait alors se permettre quelques piges au Japon.

Dans un championnat moins relevé et surtout avec moins de matchs, la star du rugby tricolore bénéficierait donc d'un vrai temps pour récupérer lors de la campagne 2024-2025.

Le Castrais Arata pour remplacer Dupont à Toulouse?

Toujours selon le quotidien régional, le Stade Toulousain aurait déjà identifié un joueur capable de suppléer Antoine Dupont pendant sa pause. Le nom du Castrais Santiago Arata serait ainsi dans les tuyaux si le demi de mêlée français exprimait l'envie de prendre une saison loin du Top 14.

L'Uruguayen du CO aura l'avantage d'être libre l'été prochain et pourrait donc s'engager sur le court ou moyen terme à Toulouse. Avec Santiago Arata, qui aurait déjà refusé une proposition pour prolonger à Castres, Ugo Mola tiendrait un remplaçnt de luxe pour Antoine Dupont. Si et seulement si, le Français décide qu'il a besoin de couper après Paris 2024.