Mondiaux de natation: la folle journée de Léon Marchand ce mardi

Qualifié ce matin pour la finale du 200m papillon, Léon Marchand n'a pas tremblé pour se qualifier pour les demi-finales du 200m 4 nages lors des championnats du monde à Budapest. Engagé sur deux distances aujourd"hui, le nageur toulousain va vivre une journée intense.

Sa série du 200m 4 nages, parfaitement contrôlée ce mardi matin (8e temps ex-aequo en 1'58"70), n'est que le début d'une journée qui sera être très longue pour Léon Marchand. Le Toulousain, champion du monde du 400m 4 nages samedi à Budapest, pourrait ajouter une nouvelle breloque dans son escarcelle en cas de podium lors de la finale du 200m papillon, qu'il disputera à 18h54 dans le bassin hongrois.

Détenteur du nouveau record de France et 4e temps des demi-finales (1'54"32) sur la distance, le protégé de Bob Bowman est un candidat sérieux pour une deuxième médaille en deux finales, même si le Hongrois Kristof Milak est le favori pour glaner l'or. "Je n’ai pas fait une bonne nuit donc je voulais me réveiller au premier 100m, explique le Toulousain à RMC Sport après la course. Je voulais nager 1'58 et c’est ce que j’ai fait donc ça se passe plutôt bien. Je relâche un peu aux 150m parce que je vois que je suis bien devant. Et puis je sais que cet aprèm il y a dur à faire donc j’ai essayé de garder un peu d’énergie. Hier soir c’était encore un peu compliqué parce que j’ai terminé un peu tard, j’ai eu un contrôle anti-dopage. Mais j’ai quand même bien récupéré dans l’eau donc physiquement ça se passe bien."

45 minutes entre les deux courses

S'il décroche une médaille sur le 200m papillon, Léon Marchand devra enchaîner avec le podium, prévu à 19h32. Mais pas le temps alors de profiter puisque le Français devra se remettre dans sa bulle immédiatement, sachant que sa demi-finale du 200m 4 nages est prévue à 19h45. Direction donc la chambre d'appel tout de suite après ce potentiel podium sur 200m papillon.

"C'est la journée que j'ai le plus envie de faire parce que je m'entraîne tous les jours pour ça. Mais je sais que ça va être difficile", concédait-il lundi après sa demi-finale sur le 200m papillon. Après sa série sur le 200m 4 nages, il pensait déjà à la récupération. "Ca va être compliqué, mais j’ai déjà fait des championnats d’Europe junior ou des compétitions NCAA (universitaires US) où c’était bien plus compliqué comme enchainements. Donc ça va là… ça va être sympa".

Avec son entraîneur Bob Bowman, le planning est déjà bien en place pour gérer ces deux courses. "Je vais tout préparer pour la finale du 200m papillon, explique Léon Marchand. Je vais faire mon 200m papillon, je vais sortir, je vais me dépêcher à aller récupérer et Bob va s’assurer que je récupère bien (il rigole). Une récupération de 10-15 minutes et après je vais garder la même combinaison, elle sera mouillée mais ce n’est pas grave. Et je vais me reconcentrer sur le 200m 4n."

Le programme de mardi soir, avec de nombreux français

18h02 : Finale 800m nl messieurs / Damien Joly

18h17 : Finale 200m nl dames / Charlotte Bonnet

18h26 : ½ finales 100m nl messieurs / Maxime Grousset (deuxième demi-finale)

18h37 : ½ finales 50m dos dames / Analia Pigrée

18h54 : Finale 200m papillon messieurs / Léon Marchand

19h11 : Finale 50m brasse messieurs

19h18 : ½ finales 200m papillon dames

19h32 : Podium 200m papillon

19h39 :½ finales 200m 4n messieurs / Léon Marchand (deuxième demi-finale à 19h45)

19h52 : Finale relais 4X100m 4n mixte