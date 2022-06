Mondiaux de natation: Marchand s'offre le record de France du 200m papillon, et une place en finale

Léon Marchand s’est qualifié ce lundi pour la finale du 200m papillon des Mondiaux de Budapest en battant le record de France grâce à un chrono de 1’54’’32. Charlotte Bonnet disputera quant à elle la finale du 200m nage libre.

Léon Marchand avait un mois lorsque Franck Esposito améliorait en 2002 le record de France du 200m papillon (1’54’’62). Vingt ans plus tard, le jeune prodige de la natation hexagonale vient d’effacer son illustre aîné des tablettes et de battre le plus vieux record national en signant un 1’54’’32 en demi-finale des Mondiaux de Budapest. Avec le quatrième chrono, le voilà qualifié pour la finale, qu’il nagera ce mardi soir, trois jours après son titre sur le 400m 4 nages.

"Ça fait un ou deux ans que je me rapprochais de ce record"

"Ça fait super plaisir, se réjouit-il au micro de RMC Sport. Déjà je suis content de faire mon meilleur temps de près d’une seconde. Ça fait un ou deux ans que je me rapprochais de ce record et je n’arrivais jamais à le battre. Je suis hyper content surtout que Franck est un mec que j’adore".

Pour rappel, Esposito, qui a gardé au total le record pendant 31 ans, nageait à la même époque que Xavier Marchand, père de Léon. "Pour moi c’est le dieu du pap’, le pap’ français, même le pap’ mondial, ajoute le nageur de 20 ans. Il a inspiré pas mal de nageurs. Je suis super content de battre ce record surtout qu’il appartenait à lui".

Bonnet assure, Ledecky engrange

Ce qui pourrait donner lieu à un mardi particulièrement chargé pour Marchand avec les séries du 200m 4 nages le matin, la finale du 200m papillon à 18h54 et un éventuel podium à 19h32 avant les possibles demi-finales du 200m 4 nages à 19h39. "Au niveau de l’énergie, je pense que je suis pas mal. Il faut que je fasse une bonne nuit ce soir", commente-t-il sobrement. "Avec 1’54, je ne vais pas être loin du podium non plus, ajoute-t-il au sujet de sa finale. Je pense qu’il faudra que je nage encore plus vite demain soir".

De son côté, Charlotte Bonnet franchit aussi l’obstacle des demi-finales sur le 200m nage libre et disputera la finale quelques minutes avant celle de son jeune compatriote. Elle a signé également le quatrième temps, en 1’56’’54. La superstar américaine Katie Ledecky a décroché plus tôt le 17e titre mondial de sa carrière en remportant le 1500m nage libre en 15’30’’15, avec près de 25 mètres d’avance sur sa dauphine.