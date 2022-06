Natation: une superbe médaille d'argent pour Marie Wattel sur 100m papillon

La Française Marie Wattel a remporté ce dimanche la médaille d'argent sur le 100m papillon lors des championnats du monde de natation à Budapest. C'est la deuxième breloque pour le clan français après le titre de Léon Marchand samedi.

L'équipe de France de natation garde le sourire. Au lendemain du titre de champion de monde du 400m 4 nages de Léon Marchand, Marie Wattel a remporté la médaille d'argent sur le 100m papillon ce dimanche, en améliorant son record personnel et le record de France (56"14). La Française a réalisé une dernière longueur solide pour terminer derrière l'Américaine Torri Huske (55"64) et devant la Chinoise Yufei Zhang.

"Il y a beaucoup de soulagement. J'ai été plusieurs fois au milieu et j'ai souvent perdu mes places, mais je me suis battue jusqu'au bout. Au JO, j'étais partie très fort et j'ai craqué vers la fin. C'est une nouvelle stratégie qui paye déjà. Je suis aux anges et je vais tout faire pour aller la chercher (l'Américaine Torri Huske), j'ai une belle marge de progression", a-t-elle confié au micro de France Télévisions après sa course.

Championne d'Europe en 2020

Le bassin de Budapest réussit plutôt bien à la native de Lille, qui avait remporté le titre européen sur la distance en 2020. À 25 ans, ce titre de vice-championne du monde est la deuxième médaille mondiale pour Marie Wattel, en bronze avec le relais mixte 4x100 nage libre.

"Je ne m'attendais pas à être à ce niveau là, je trouve que je le mérite. J'ai vu que j'étais deuxième, c'était beaucoup d'émotions, j'ai déjà pleuré dans l'eau, confie-t-elle, les larmes aux yeux, sur RMC Sport. Ça fait longtemps que je crois à une médaille et ça s'est concrétisé. Je fais ma première médaille mondiale individuelle à 25 ans, il y a eu du chemin, des doutes, d'échecs et de moments très durs. Je n'y croyais pas du tout. Quand j'ai vu ma demie, je me suis dit que je n'avais pas beaucoup de marge. J'essayais de ne pas trop m'emballer et de ne pas me dire que je jouais la médaille. Dans les 15 derniers mètres, j'ai tout mis. Je suis excitée pour la suite."

Une façon d'effacer la déception des Jeux Olympiques de Tokyo, où la Française s'était contentée de la 6e place après une excellent départ. Après coup, elle avait déclaré ne pas avoir "de regrets".