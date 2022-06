Mondiaux de Natation: Marchand a assuré en séries du 200m papillon

Deux jours après son titre mondial sur le 400m 4 nages, Léon Marchand s'est qualifié ce lundi pour les demi-finales du 200m papillon en réalisant le 11e temps.

Léon Marchand continue sur sa belle série. Deux jours après son titre mondial sur le 400m 4 nages, Léon Marchand replongeait ce lundi matin pour les séries du 200m papillon. Le Toulousain s’est qualifié pour les demi-finales avec le 11e temps ex-aequo en 1'56"38, le 6e chrono de sa carrière sur cette épreuve, qui n’est pas sa distance de prédilection.

"C’était plutôt bien parce que j’ai fait le bon boulot je pense, je suis qualifié en demi-finales, expliquait-il encore essoufflé. La course n’est pas dingue, je pense que ma stratégie ce n’était pas fou et j’ai du mal à la fin mais je suis qualifié et il faudra que je fasse mon meilleur temps ce soir pour me qualifier en finale."

Léon Marchand avoue que ça n’a pas été simple de passer à autre chose après les émotions du titre mondial samedi. "C’est assez dur, surtout que je n’ai pas très bien dormi les deux dernières nuits. Je pensais encore à mon titre donc je suis content de passer en demi-finales et je vais continuer à récupérer pour ce soir. J’ai regardé ma finale en vidéo, je repense à ma course, je repense à tout comme d’avoir vu ma famille à la fin. Donc c’était cool mais maintenant il faut se remettre dedans."

Deux journées chargées

D’autant que l’étudiant de l’université d’Arizona State s’apprête à vivre deux journées chargées avec, en cas de qualification ce soir pour la finale du 200m papillon, trois courses à disputer mardi (séries du 200m 4 nages le matin, finale du 200m papillon suivi des demi-finales du 200m 4 nages le soir). "Ça va être le gros du boulot, c’est un peu un challenge mais je m’entraîne tous les jours pour donc je suis content de le faire", lâche l’élève de Bob Bowman. C’est le recordman du monde, le hongrois Kristof Milak qui a nagé le plus vite ce matin en 1'54"10.

Chez les autres Français, ça passe également pour Charlotte Bonnet, qualifiée pour les demi-finales du 200m nage libre. Elle a réalisé ce matin le 10e temps des séries en 1'58"14. De son côté, Damien Joly a terminé 4e de sa série sur le 800m nage libre en 7'47"46, suffisant pour se qualifier pour la finale.

Le programme des finales et demi-finales mardi soir

18h02: Finale 200m nl messieurs

18h11: Finale 1500m nl dames

18h34: ½ finales 50m brasse messieurs

18h51: Finale 100m dos dames / Emma Terebo

19h: Finale 100m dos messieurs / Yohann Ndoye-Brouard

19h15: ½ finales 200m nl dames / Charlotte Bonnet

19h35: ½ finales 200m papillon messieurs / Léon Marchand

19h48: Finale 100m brasse dames