Champions Cup: les compositions de la finale La Rochelle-Toulouse

À la veille de la grande finale de la Coupe d’Europe entre Rochelais et Toulousains, les XV des deux équipes ont été publiés ce vendredi. Du classique pour La Rochelle, Toulouse sans J.Marchand, Aldegheri ni Holmes.

Le finale est lancée. Un peu plus de 24 heures avant le coup d’envoi des hostilités, donné ce samedi (17h45) de Twickenham, La Rochelle et Toulouse ont dévoilé leur s compositions d’équipes pour ce choc franco-français. À noter que les deux équipes, s’attendant à un gros combat, ont placé six avants et deux trois-quarts sur le banc.

Holmes et Aldegheri blessés, J.Marchand suspendu

Pour le Stade Toulousain, le forfait de Zack Holmes est confirmé. Le centre australien a été touché aux ischio-jambiers le week-end dernier en championnat, lors de la défaite contre Bayonne (32-28). L'Argentin Juan Cruz Mallia sera donc titulaire, associé à Pita Ahki.

En l’absence de Julien Marchand, suspendu après un coup sur Buros en demi-finales, Peato Mauvaka sera titulaire en talonneur. Enfin, Dorian Aldegheri, également blessé, ne sera pas du voyage. L’Américain David Ainu’u sera ainsi sur le banc pour suppléer Charlie Faumuina au poste de pilier droit.

Priso préféré à Wardi

Du côté du Stade Rochelais, c’est une composition classique et sans surprise qui sera alignée. Levani Botia pourra bien tenir sa place au centre aux côtés de Geoffrey Doumayrou. En troisième ligne, Kevin Gourdon débutera, lui qui était remplaçant en demi-finale contre le Leinster (32-23). Seul changement notoire, la présence de Dany Priso à la place de Reda Wardi.

Les compos de la finale de Champions Cup:

La Rochelle:

Dulin - Leyds, Doumayrou, Botia, Rhule - West, Barlow - Alldritt, Vito, Gourdon - Sazy, Skelton - Priso, Bourgarit, Atonio

Remplaçants: F.Bosch, Wardi, Joly, Lavault, Liebenberg, Boudehent, Retière, Plisson

Toulouse:

Médard - Kolbe, Mallia, Ahki, Lebel - Ntamack, Dupont - Elstadt, Kaino, Cros - Ri.Arnold, Ro.Arnold - Baille, Mauvaka, Fuamina

Remplaçants: G.Marchand, Castets, Ainu'u, Tekori, Flament, S.Tolofua, B.Germain, Ramos