Parade en bus, clapping et marée humaine: grosse fête du titre avec les supporters pour Toulouse

Au lendemain de leur victoire contre La Rochelle en finale du Top 14 (18-8), les Toulousains ont fait leur retour chez eux. Ils ont paradé ce samedi dans les rues de la ville, acclamés par de très nombreux supporters venus célébrer le doublé.

Après l’effort, place à la fête. Le Stade Toulousain a remporté vendredi soir son 21e bouclier de Brennus en s’imposant contre La Rochelle (18-8). Un match fermé, pas vraiment spectaculaire et sous le déluge, mais qui offre aux Toulousains le doublé, après leur victoire en Coupe d’Europe, déjà contre les Maritimes, un mois plus tôt. Un tel doublé n’avait plus été réalisé depuis 2014, avec le RCT.

Les Toulousains ont commencé les festivités dès le coup de sifflet final. Après quelques sessions de ventriglisses dans le vestiaire du stade de France et des coups de casque sur le bouclier, les Hauts-Garonnais ont fait leur retour dans la ville rose dans l’après-midi. Ils ont d'abord été accueillis par de nombreux supporters à l’aéroport.

Après être passés par Ernest-Wallon, ils ont ensuite paradé en bus impérial dans les rues de la ville, devant une foule rouge et noire gigantesque, munie de drapeaux et de fumigènes. Dans les mains toulousaines: le bouclier de Brennus, la Coupe d’Europe, et pour Joe Tekori, les deux poteaux ramenés en souvenirs des deux finales de l’année.

Les joueurs d’Ugo Mola se sont ensuite arrêtés place de Capitole pour présenter leur trophée aux supporters et ont entamé un clapping. La soirée promet d'être longue.