Top 14: Kolbe absent plusieurs semaines, grosse tuile pour Toulon avant le sprint final

Recrue star de la saison à Toulon, Cheslin Kolbe va manquer plusieurs matchs de la fin de saison régulière en Top 14. L’ailier sud-africain souffre d’une fracture à une main et a subi une opération chirurgicale selon les informations communiquées ce jeudi par le RCT.

Relancé dans la course à la phase finale, Toulon a perdu gros avant le sprint final en Top 14. Le RCT a annoncé ce jeudi l’absence de Cheslin Kolbe pour plusieurs semaines. Touché lors de la belle victoire des Varois contre le Benetton Trévise (36-17) en huitièmes de finale du Challenge européen, l’ailier sud-africain souffre d’une fracture du pouce.

Sorti sur blessure face à franchise italienne, le virevoltant ailier toulonnais a été opéré avec succès à la main ces derniers jours. Le RCT n’a toutefois pas communiqué de date précise pour son retour à l’entraînement ou à la compétition.

Kolbe ratera les chocs face à Toulouse et l’UBB

Arrivé pendant l’automne sur la Rade, Cheslin Kolbe a mis plusieurs semaines avant de retrouver la forme avec le RCT. La faute à une blessure contractée avant son arrivée à Toulon et peut-être aussi aux conditions de son départ à Toulouse. L’ailier de 28 ans a fait l’objet de critiques de la part de ses anciens dirigeants après sa signature dans le Var dans le cadre du plus gros transfert du rugby moderne.

Mais après avoir enfin trouvé ses marques au sein de l’effectif varois, Cheslin Kolbe a brillé avec notamment ses deux premiers essais lors du choc contre La Rochelle à Mayol (41-11), le 19 mars. Relancé grâce à une belle série de six victoires en huit matchs de Top 14, Toulon reste en course pour finir dans le top 6 et disputer les barrages du championnat.

A six journées de la fin de la saison régulière, le RCT accuse cinq points de retard sur la dernière place qualificative détenue par le Racing. Une qualification qui se jouera donc sans Cheslin Kolbe pour les chocs face à Toulouse et l’Union Bordeaux-Bègles lors des deux prochaines rencontres, les 23 avril et 1er mai.

Le champion du monde 2019 est donc privé des retrouvailles avec son ancienne équipe du Stade Toulousain. Reste désormais à savoir si le Sud-Africain sera de retour pour le quart de finale de Challenge, le 8 mai, à domicile contre les London Irish. Un sommet européen où la vitesse de l’ailier des Springboks ferait un bien fou.