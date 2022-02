XV de France: comment le staff des Bleus va s'organiser en l'absence de Galthié contre l'Italie

Testé positif au Covid-19, Fabien Galthié ne sera pas au Stade de France pour guider son équipe lors de son entrée en lice lors du Tournoi des VI nations face à l'Italie dimanche. Mais les sélectionneur des Bleus restera aux commandes, à distance.

Le XV de France devra faire sans son sélectionneur ce dimanche, lors de son entrée en lice dans le Tournoi des VI nations face à l'Italie (16 heures). Testé positif au Covid-19 ce vendredi, Fabien Galthié doit rester à l'isolement mais donnera ses instructions par téléphone.

"Il n'est pas très loin de nous, à Chantilly, dans un bloc séparé du reste du groupe France. Fabien sera en relation avec moi-même et les entraîneurs. Il reste aux commandes et nous donnera son ressenti en live dans l'instant", a expliqué le manager Raphaël Ibanez en conférence de presse.

Les joueurs pas perturbés

Malgré son absence au stade, Fabien Galthié restera le seul décisionnaire concernant la tactique et les changements à effectuer: "On n'a pas l'intension de changer l'organisation de la coach box. Fabien reste aux commandes, c'est le sélectionneur. Personne n'a l'intention de le remplacer. Il faut juste nous adapter à la situation. Il sait qu'il peut s'appuyer sur le staff technique et moi-même pour continuer notre progression pour le match de demain. Aucune décision ne sera prise sans son aval. On a aujourd'hui des outils technologiques qui vont nous permettre de nous adapter", a poursuivi Ibanez.

Du côté des joueurs, l'absence en présentiel du sélectionneur ne change par l'objectif de l'équipe: gagner ce dimanche face à l'Italie au Stade de France pour bien lancer son tournoi. "On a dû s'adapter mais Fabien n'est pas le seul sur la cellule sportive. On n'a pas senti une immense différence dans notre façon de nous entraîner. On sait que les consignes viennent de lui. On s'adapte à la situation, même si elle n'est pas idéale. On fait avec", complète Antoine Dupont.

Fabien Galthié est contraint de s'isoler jusqu'au 8 février, sous réserve d'un test négatif, ou jusqu'au 10. Du côté des joueurs, aucun autre test positif n'a été relevé jeudi et vendredi. Au cours des jours précédents, quatre personnes avaient été contaminées: les joueurs Pierre Bourgarit et Thibaud Flament, ainsi qu'un membre du staff médical et un membre de l'encadrement logistique.