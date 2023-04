Monte-Carlo: après Nadal et Alcaraz, Monfils déclare forfait

Gaël Monfils (36 ans) a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, où il espérait pourtant faire son retour après sa blessure au poignet contractée à Miami en mars.

Un nouveau forfait au Masters 1000 de Monte-Carlo. Après Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime ou Pablo Carreno Busta, Gaël Monfils (36 ans) y renonce à son tour. Le Français, qui espérait être remis de sa blessure au poignet subie à Miami, a annoncé sa décision aux organisateurs du tournoi qui débute dimanche.

Le joueur de 36 ans, qui a laissé entendre début mars qu'une blessure trop longue à guérir risquait de le pousser à la retraite, a depuis assuré que la douleur ressentie au poignet ne remettait pas en cause la suite de sa carrière et qu'il espérait jouer à Monte-Carlo, où il n'est plus apparu depuis sa finale perdu contre Rafael Nadal en 2016.

Un doute à un mois et demi de Roland-Garros

"Non, ce n'est pas une blessure grave: c'est une inflammation, liée à un problème neuro-musculaire, a-t-il confié la semaine dernière sur son site Internet. Une infiltration, des ultrasons et une TECAR thérapie devraient y remédier. Et avec un peu de chance, je serai sur le terrain dans deux semaines, à l'Open de Monte-Carlo. Donc non, ce n'est pas la fin de ma carrière (même si ça arrivera tôt ou tard, j'en ai bien conscience)."

Ce nouveau forfait interroge à un mois et demi de Roland-Garros (28 mai-11 juin 2023), qu'il avait déjà manqué en 2022 après une opération à un talon. Le Parisien a repris la compétition à Indian Wells en mars dernier après sept mois d'absence. Il a disputé, depuis, trois matchs pour autant de défaites à Indian Wells donc, à Phoenix, puis à Miami où il s'est blessé.