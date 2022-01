Open d’Australie: vaccin, test positif... ce que Djokovic a déclaré à son arrivée à la frontière australienne

Lors de son arrivée à l'aéroport de Melbourne mercredi dernier, Novak Djokovic a été surpris de se voir refuser l'entrée sur le territoire australien par la police aux frontières, et s'imaginait que la décision venait de bien plus haut.

Novak Djokovic a remporté la première manche face au gouvernement australien, après avoir obtenu du juge qu’il ordonne sa libération du centre de rétention où il a été placé. Le Serbe est revenu dans une déclaration sous serment sur le refus de son visa le jour de son arrivée en Australie.

"Je croyais avoir respecté toutes les règles pour être autorisé à entrer en Australie. Je n'ai pas compris ce qui se passait", écrit Djokovic dans sa déclaration sous serment dévoilée par The Age. "Et je ne comprenais pas pourquoi il (l’agent) envisageait d'annuler mon visa. J'étais bouleversé et confus. Il était environ 4 heures du matin et j'avais besoin d'aide, et je le lui ai dit", ajoute-t-il.

The Age a retranscrit une partie de la conversation entre le n°1 mondial serbe et l'agent de la police des frontières (Border Force) auquel il s'adressait:

Border Force: "Quelles sont les raisons qui vous poussent à voyager en Australie aujourd’hui ?"

Djokovic: "Je suis un joueur de tennis professionnel et la principale raison pour laquelle je viens en Australie est ma participation à l'Open d'Australie à Melbourne, Victoria."

Border Force: "Merci. Une petite question concernant votre vaccination, êtes-vous vacciné contre le Covid-19 ?"

Djokovic: "Je ne suis pas vacciné."

Border Force: "Merci. Avez-vous déjà eu le Covid ?"

Djokovic: "Oui. J'ai eu le Covid deux fois, en juin 2020 et plus récemment puisque j'ai été testé positif (PCR) le 16 décembre 2021."

Djokovic "J'ai aussi les documents pour confirmer, si vous voulez je peux vous les fournir.

Une situation qui le dépassait

Djokovic a également déclaré qu'il s'était senti poussé à poursuivre l'entretien avec le fonctionnaire de la Border Force, et a ensuite cru que l'entretien avait été reporté à 8h30 pour lui permettre de parler avec ses avocats et les responsables de Tennis Australia. Mais vers 7h40, l'agent de la Border Force est revenu et a dit à Djokovic qu’il serait expulsé du territoire. Djokovic a écrit que les fonctionnaires avec lesquels il a traité à l'aéroport l'ont souvent laissé seul, afin qu'ils puissent parler à leurs supérieurs.

"Tout cela m'a donné l'impression ou l'idée que la décision concernant mon visa ne revenait pas entièrement aux personnes qui me parlaient, mais qu'elle revenait à quelqu'un d'autre au-dessus d'elles", a-t-il expliqué. La déclaration sous serment de Djokovic comprend des documents émanant de fonctionnaires de la Border Force, mais le numéro un mondial a refusé de signer un document reconnaissant l'annulation de son visa, précise The Age.