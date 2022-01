Open d'Australie: les messages de Djokovic et Federer à Nadal après son titre record

Novak Djokovic et Roger Federer, les deux autres mastodontes du tennis mondial, ont félicité Rafael Nadal, vainqueur de son 21e Grand Chelem ce dimanche à Melbourne.

Une légende saluée par d'autres légendes. Vainqueur de son 21e Grand Chelem ce dimanche face à Daniil Medvedev, Rafael Nadal est désormais seul au monde au nombre de victoires dans les tournois Majeurs. L'Espagnol a d'ailleurs reçu de nombreux hommages, notamment des deux autres légendes de la discipline, Novak Djokovic et Roger Federer.

Le premier, privé de la défense de son titre après son expulsion a salué "l'exploit incroyable" du joueur de 35 ans. "Une combativité toujours impressionnante qui l'a emporté une fois de plus. Chapeau Daniil Medvedev, qui a tout donné sur le terrain et a joué avec la passion et la détermination que nous attendons de lui."

Le très beau message de Federer

Le Suisse, premier des trois à avoir atteint le cap des 20 titres en Grand Chelem, a livré un message poignant sur Instagram.

"A mon ami et grand rival Rafael Nadal, mes sincères félicitations pour être devenu le premier homme à remporter 21 titres simples du Grand Chelem. Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles. Incroyable. Ne jamais sous-estimer un grand champion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement ton esprit de combat sont une inspiration pour moi et pour d'innombrables autres personnes dans le monde. Je suis fier de partager cette époque avec toi et honoré de jouer un rôle en te poussant à aller plus loin, comme tu l'as fait pour moi au cours des 18 dernières années."

Avec ce 21e titre du Grand Chelem, Rafael Nadal entre définitivement dans l'histoire du tennis. Et les chiffres parlent pour lui, puisqu'il détient notamment le meilleur ratio de victoires en Majeur (87,9%), devant Djokovic (87,5%) et Federer (86%). Après ce marathon de 5h24, c'est seulement la quatrième fois qu'il revient après avoir été mené deux manches à zéro, la deuxième dans une finale après Madrid 2005, face à Ivan Ljubicic (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6). Et il est le premier à le faire à l'Open d'Australie depuis 1965.