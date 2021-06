Roland-Garros: les autres joueurs ont halluciné devant le choc Djokovic-Nadal

La demi-finale exceptionnelle disputée ce vendredi entre Novak Djokovic et Rafael Nadal à Roland-Garros a impressionné plusieurs autres stars mondiales du tennis. L’intensité, le scénario et le talent des deux immenses champions ont conquis tous les téléspectateurs et passionnés.

Novak Djokovic a terrassé le roi Rafael Nadal au terme d’une demi-finale mémorable ce vendredi, à Roland-Garros (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). Au bout d’un duel fantastique de 4h11, le Serbe a éliminé le meilleur joueur de l’histoire sur terre battue. Corrigé dans le premier set, le numéro 1 mondial a ensuite réussi à renverser le taureau de Manacor pour rejoindre Stefanos Tsitsipas.

Au-delà de sa belle qualification pour la finale prévue ce dimanche port d’Auteuil, Novak Djokovic a marqué les esprits. Lui et Rafael Nadal ont impressionné tous les observateurs pendant leur affrontement, y compris leurs habituels rivaux et autres stars du tennis.

Djokovic et Nadal ne font pas le même sport

Battu par l’Espagnol au tour précédent, Diego Schwartzman s’est enflammé pour la bataille entre "Nole" et "Rafa" dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

"Les joueurs de tennis, on joue au même sport que ces deux-là ?", a lancé le dixième joueur mondial.

Un sentiment partagé par le Français Nicolas Mahut, qualifié pour la finale du double masculin à Roland-Garros.

"Comment s’appelle le sport que pratiquent Nadal et Djokovic ?, s’est demandé le spécialiste du double. Je ne connais pas mais ça a l’air vachement bien... Légendes."

Murray et Del Potro s'extasient, Sharapova aussi

Absents de la quinzaine parisienne, Andy Murray et Juan Martin Del Potro n'ont pas perdu une miette du match entre le "Djoker" et Rafael Nadal. Dans une publication sur Twitter, l'Ecossais a salué le niveau proposé par les deux rivaux.

"Il est impossible de jouer mieux que cela sur terre battue, s'est enthousiasmé celui qui s'était incliné en finale à Paris face contre Djokovic en 2016. C'est parfait."

Toujours convalescent après son opération du genou droit en mars dernier, l'Argentin a abondé dans ce sens et salué la prestation des deux adversaires sur le court Philippe Chatrier.

"Match énorme, c'est incroyable la manière dont ils jouent, a savouré l'Argentin de 32 ans. Merci Novak Djokovic et Rafael Nadal. Je rêve de les retrouver."

Même son de cloche pour le Français Lucas Pouille, éliminé dès le premier tour cette année par l'Uruguayen Pablo Cuevas, totalement sous le charme des deux légendes vivantes du tennis: "Merci Rafael Nadal et Novak Djokovic pour cette soirée de sport exceptionnelle".

Sharapova a manqué un point d'anthologie pour un selfie

Retraitée du circuit WTA, Maria Sharapova était également devant son écran pour suivre cette demi-finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

"En admiration devant ce à quoi nous venons d’assister au cours des 4 dernières heures, a tweeté l'ancienne championne. Djokovic, Nadal, champions pour toujours!"

La Russe, titrée à Roland-Garros en 2012 et 2014 n'a rien raté du duel de titans... Enfin presque. Maria Sharapova a regretté d'avoir voulu prendre un selfie et ainsi d'avoir raté un superbe point pendant cette demi-finale fabuleuse.

Djokovic se trolle lui-même

Vainqueur de cet affrontement majuscule face à l'ogre de l'ocre, Novak Djokovic a fait preuve d'une belle dose d'autodérision au lendemain de son succès. Ce samedi, le Serbe a relayé une publication décrivant avec humour la réaction des spectateurs et téléspectateurs qui ont tenu bon pendant les quatre heures de sa bataille épique contre Rafael Nadal.

D'un émoji moqueur et en mentionnant son épouse Jelena, le numéro 1 mondial s'est amusé du coup de vieux pris par les fans en raison du suspense haletant de cette demi-finale. Reste désormais pour lui à récupérer avant la finale prévue dimanche contre Stefanos Tsitsipas.