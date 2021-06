Turquie-Italie et Djokovic-Nadal font des gros scores d'audience télé

La soirée de vendredi a donné lieu à deux événements majeurs pour le sport et le public a répondu présent. Le match d’ouverture de l’Euro 2020 et la demi-finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ont réalisé de belles audiences à la télévision française.

Reporté d’un an en raison du coronavirus, l’Euro a débuté ce vendredi avec un spectaculaire match entre l’Italie et la Turquie. Restrictions sanitaires oblige, seulement 15.000 fans étaient présents dans les tribunes du Stadio Olimpico de Rome pour la grosse victoire de la Nazionale (3-0). Mais en France, le public a répondu présent devant sa télévision.

Après une belle cérémonie d’ouverture suivie par près de 4,5 millions de téléspectateurs, la rencontre entre les partenaires de Marco Verratti et ceux de Burak Yilmaz a attiré de nombreux fans. Au lendemain du début de l’Euro, la chaîne TF1 s’est félicitée de ses excellents chiffres.

En moyenne, près de 5,1 millions de personnes ont suivi la victoire transalpine face à la Turquie. En particulier les actifs puisque 33% des 25-49 ans (42% pour les hommes de cette tranche d’âge) ont regardé cette jolie affiche inaugurale.

>> Tous les matchs de l'Euro sont à retrouver via l'offre RMC Sport-beIN Sports

La bataille Djokovic-Nadal a séduit un large public

A moins d’avoir plusieurs écrans sous la main, les amateurs de sport ont été obligés de choisir entre le match d’ouverture de l’Euro et la fantastique demi-finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Et le choc tennistique a été une vraie réussite aussi en terme d’audimat.

Au bout de 4h11 d’un combat épique, le Serbe a dominé l’homme aux treize titres dans le Grand Chelem parisien (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). Si les autres stars du tennis mondial ont halluciné devant le niveau proposé, les téléspectateurs français ont également suivi avec attention ce duel de titans.

Près de 3,7 millions de personnes ont regardé la bataille entre le numéro 1 mondial et Rafael Nadal. France 3 a même signé un pic à 4,4 millions de téléspectateurs. Nul doute que sans la terrible concurrence de l’Euro, la demi-finale d’anthologie entre Novak Djokovic et Rafael Nadal aurait atteint des sommets.