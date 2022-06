Roland-Garros: première finale en Grand Chelem pour le Norvégien Casper Ruud, qui rejoint Nadal

Pour sa première demi-finale en Grand Chelem, Casper Ruud s'est qualifié pour la finale de Roland-Garros en s'imposant en quatre sets face à Marin Cilic (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Il défiera Rafael Nadal dimanche.

Le rêve se poursuit pour Casper Ruud. Le numéro 8 mondial est devenu ce vendredi le tout premier Norvégien à se hisser en finale en Grand Chelem, à 23 ans, en dominant à Roland-Garros le Croate Marin Cilic, ex-numéro 3 mondial et aujourd'hui 23e, (3-6, 6-4, 6-2, 6-2), en 2h55.

Il y défiera Rafael Nadal, treize fois lauréat sur la terre battue parisienne, dimanche. L'Espagnol, qui a fêté ses 36 ans ce vendredi, s'est qualifié après l'abandon du numéro 3 mondial Alexander Zverev, qui s'est tordu la cheville droite en plein match plus tôt dans la journée.

>> Revivez les demi-finales messieurs de Roland-Garros

À jamais le premier Norvégien

"J'admire Rafa, il est le parfait exemple de la manière dont vous devez vous comporter sur le court: ne jamais abandonner, et ne jamais se plaindre. Ca a toujours été mon idole, a souri Ruud. C'est extraordinaire. C'est le dernier membre du Big 3 que je n'ai pas encore affronté, ça valait le coup d'attendre, en finale de Grand Chelem, c'est le parfait timing, ce sera un moment particulier pour moi", a-t-il ajouté.



Dans le troisième set, à 4-1 en faveur de Ruud, le match a été interrompu une quinzaine de minutes après l'intrusion d'une femme se réclamant d'une organisation pour la défense du climat, qui s'est attachée au filet avant d'être évacuée par des agents de sécurité. Les deux joueurs ont été brièvement renvoyés aux vestiaires.



Avant ça, Ruud avait déjà repris les commandes du match après avoir cédé le premier set au lauréat de l'US Open 2014. Il ne s'est pas laissé destabilisé par cet incident. Avant cette édition 2022 de Roland-Garros, le Scandinave n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem.



Le natif d'Oslo, ex numéro un mondial juniors, est un habitué des premières pour le tennis de son pays: premier Norvégien à se faire une place dans le top 10 (en avril), premier à gagner un titre ATP, premier à atteindre une finale en Masters 1000 (Miami début avril) et premier à se qualifier pour le Masters de fin de saison (2021).



La terre battue est sa surface de prédilection: depuis 2020, il est le joueur qui y a gagné le plus de matches (65) et le plus de titres (7). Avec sa première finale majeure, Ruud est d'ores et déjà assuré de grimper au meilleur classement de sa carrière la semaine prochaine, à la sixième place mondiale.