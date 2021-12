F1: le top 10 des pilotes de la saison, selon les pilotes et les patrons d'écurie

La F1 a publié le Top 10 des pilotes de la saison 2021, selon un vote effectué auprès des pilotes. Max Verstappen est en tête, devant Lewis Hamilton et Lando Norris.

Deux semaines après le sacre de Max Verstappen et le dénouement épique de la saison à Abu Dhabi, la Formule 1 a publié lundi le top 10 des pilotes de la saison, selon un vote organisé auprès des pilotes eux-mêmes. Max Verstappen, nouveau champion du monde, occupe la tête du classement, devant son rival Lewis Hamilton. Ensuite, le classement dessiné par les pilotes diffère de la réalité: Lando Norris est 3e, suivi de Carlos Sainz et Charles Leclerc.

Suivent Fernando Alonso (6e), Pierre Gasly (7e), George Russell (7e), Esteban Ocon (9e) et enfin Mick Schumacher. La présence du jeune pilote allemand peut surprendre tant Haas a vécu une saison cauchemardesque, avec une monoplace en perdition et des pilotes multipliant les boulettes. Pour sa première saison en F1, Mick Schumacher n’a pas inscrit de points et n’a pas fait mieux que 12e (en Hongrie).

Ce top 10 est basé sur un système de points calqué sur celui de la F1, avec 25 points pour le n°1, 20 pour le n°2 etc. Le nombre de points attribués à chaque pilote n’a en revanche pas été communiqué. La F1 précise aussi que les pilotes ont la possibilité de voter pour eux-mêmes et que seulement 14 pilotes ont participé au vote. Ceux de Redbull (Max Verstappen, Sergio Pérez), Mercedes (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas) et Alfa Romeo (Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi) se sont en effet abstenus.

Le top 10 des patrons d'écurie

Les patrons des différentes écuries ont également été interrogés pour établir un autre Top 10. Les six premiers pilotes ne changent pas: Max Verstappen est premier (213 points), devant Lewis Hamilton (192), Lando Norris (110), Carlos Sainz (85), Charles Leclerc (70), Fernando Alonso (69), Pierre Gasly (64). En revanche, George Russell est 8e (44 points), avec un points d’avance sur Valtteri Bottas (43), qui se retrouve bien loin de son classement en championnat (3e). Enfin, Esteban Ocon clôt le classement (41 points). À noter: l’absence de Sergio Pérez. Tous les directeurs d’écurie ont participé au vote.