Amstel Gold Race: quand Pogacar suit les conseils de Van der Poel pour gagner la course

Vainqueur avec autorité de l'Amstel Gold Race ce dimanche, Tadej Pogacar a confirmé son excellent début de saison. Pour l'emporter, le Slovène a suivi à la lettre le conseil de Mathieu Van der Poel.

Tadej "le Cannibale" Pogacar a encore frappé ce dimanche. Insasiable, le Slovène a levé les bras pour la onzième fois de la saison lors de l'Amstel Gold Race à Valkenburg dans le sud des Pays-Bas. Le Slovène, qui disputait sa première course depuis son succès au Tour des Flandres début avril, s'est imposé devant ses deux derniers compagnons d'échappée, l'Irlandais Ben Healy et le Britannique Tom Pidcock, qu'il a lâchés dans l'ascension du Keutenberg à 30 kilomètres de la ligne.

Une attaque prévue grâce... à Mathieu Van der Poel, absent de la course. "Ça, c'était dans les plans. Il y a trois jours, Mathieu (van der Poel) m'avait envoyé un message pour me suggérer d'attaquer à cet endroit, a-t-il expliqué à l'arrivée. Lors des reconnaissances, j'avais effectivement constaté qu'il s'agissait de la côte la plus difficile du parcours. Et tout s'est passé comme Mathieu l'avait prédit. Je le remercie pour le conseil. Même si en me retrouvant seul, j'ai vraiment souffert lors des vingt-cinq derniers kilomètres. Les jambes étaient vraiment fatiguées".

Cap sur Liège-Bastogne-Liège

Après ce coup de force, "Pogi" a fini par s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance. A 24 ans, le double vainqueur du Tour de France disputait pour la deuxième fois seulement la seule classique néerlandaise du calendrier après avoir abandonné en 2019 alors qu'il effectuait sa première saison chez les professionnels.

Dans le trypique des classiques ardennaises, le coureur d'UAE Emirates vise désormais Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu dimanche prochain. Il retrouvera notamment Remco Evenepoel, le champion du monde en titre. "Remco va arriver en très bonne condition après un long stage en altitude. Je crois qu'il a tout fait pour être au sommet de sa forme à Liège, en vue du Tour d'Italie aussi. Cela va être un sacré adversaire, c'est sûr". Mais rien ne fait peur à Tadej Pogacar.